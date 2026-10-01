Чаще всего цифровым рублем пользуются мужчины от 36 до 45 лет
По частоте использования цифрового рубля лидируют мужчины от 36 до 45 лет – активные потребители банковских продуктов и инвесторы, имеющие накопительный счет или ИИС. На втором месте – мужчины 46–55 лет с накопительными счетами и вкладами, сообщили аналитики банка ВТБ.
По данным банка, после запуска технологии 1 сентября россияне открыли в ВТБ несколько десятков тысяч счетов в цифровых рублях. В Москве живут около 14% открывших счета в цифровых рублях в первые недели после старта. В пятерку лидеров также вошли жители Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Челябинска.
С 1 сентября цифровой рубль стал доступен для массового использования. Крупнейшие банки начали предоставлять клиентам возможность открывать цифровые кошельки и проводить операции с новой формой российской валюты, а крупные торговые компании – принимать ее при оплате.
24 сентября АО «Гознак» начал подключение некрупных российских банков к платформе цифрового рубля Центробанка. По оценке «Гознака», использование решения позволит сократить сроки и затраты на подключение в 1,5–2 раза, а расходы на эксплуатацию – более чем вдвое.