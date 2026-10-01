Чаще всего цифровым рублем пользуются мужчины от 36 до 45 лет

По данным банка, после запуска технологии 1 сентября россияне открыли в ВТБ несколько десятков тысяч счетов в цифровых рублях. В Москве живут около 14% открывших счета в цифровых рублях в первые недели после старта. В пятерку лидеров также вошли жители Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Челябинска.