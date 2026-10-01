Задержаны еще три участника банды Басаева и Хаттаба

29 июня Южный окружной военный суд приговорил к 23 и 24 годам лишения свободы в колонии строго режима еще двоих участников банды Басаева и Хаттаба, признанных виновными в нападении на псковских десантников в 2000 г. Фигуранты были задержаны в августе 2020 г. Им предъявили обвинения в вооруженном мятеже, бандитизме и посягательстве на жизнь военнослужащих. В ведомстве указали на доказательную базу участия в преступлении жителей Нового Уренгоя ЯНАО Расула Кошманбетова и с. Каясула Ставропольского края Арслала Таушева.