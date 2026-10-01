Задержаны еще три участника банды Басаева и Хаттаба
Следственный комитет (СК) России задержал еще трех участников банды Шамиля Басаева и Амира Хаттаба, признанных виновными в вооруженных нападениях на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в Чечне в 1999 и 2000 гг. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По данным ведомства, задержания при содействии ФСБ, МВД и территориальных подразделений СК прошли в Ингушетии, Башкортостане и Татарстане. Один из фигурантов, по версии следствия, участвовал в нападении 4 октября 1999 г. на военнослужащих Минобороны в станице Червленной Шелковского района. В результате обстрела погибли 15 военнослужащих, еще 28 пострадали.
СК предъявил задержанному обвинение по ч. 3 ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). Следствие утверждает, что он добровольно вступил в вооруженную группу под общим руководством Басаева и Хаттаба.
Еще двое задержанных подозреваются в участии в нападении 29 марта 2000 г. на сотрудников сводного отряда ОМОН ГУВД Пермской области и военнослужащих комендантской роты в Веденском районе. По данным СК, тогда погибли 43 сотрудника правоохранительных органов и военнослужащих, 102 человека получили ранения или моральный вред.
После нападения, как утверждает следствие, участники группировки похитили оружие, в том числе 36 автоматов, 13 пулеметов, три снайперские винтовки и гранатомет АГС с боеприпасами. Вся трое задержанных заключены под стражу.
29 июня Южный окружной военный суд приговорил к 23 и 24 годам лишения свободы в колонии строго режима еще двоих участников банды Басаева и Хаттаба, признанных виновными в нападении на псковских десантников в 2000 г. Фигуранты были задержаны в августе 2020 г. Им предъявили обвинения в вооруженном мятеже, бандитизме и посягательстве на жизнь военнослужащих. В ведомстве указали на доказательную базу участия в преступлении жителей Нового Уренгоя ЯНАО Расула Кошманбетова и с. Каясула Ставропольского края Арслала Таушева.
В июле 2025 г. Южный окружной военный суд приговорил двух участников банды Басаева и Хаттаба, жителей Кабардино-Балкарии Асланбека Казанчева и Анзора Батырова, к 17 и 14 годам колонии строгого режима соответственно. Они признаны виновными в участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.