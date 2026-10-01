Бауманка заключила соглашения о поддержке с 25 IT-компаниями

По правилам Минцифры, крупные IT-компании с выручкой более 1 млрд руб. и не менее 100 сотрудников должны направлять не менее 3% сэкономленных на льготах средств на поддержку вузов. Это условие необходимо для сохранения IT-аккредитации и налоговых льгот. В 2026 г. софинансирование со стороны IT-компаний через проект «Топ-ИТ» составило около 25 млн руб. Гордин отметил, что часть поддержки, например ремонт помещений, пока не засчитывается. Также компании трудоустраивают своих сотрудников в вуз для преподавания. По словам ректора, речь может идти о нескольких сотнях человек.