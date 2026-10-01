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Бауманка заключила соглашения о поддержке с 25 IT-компаниями

Антон Потоков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

МГТУ им. Баумана подписал соглашения с 25 российскими IT-компаниями в рамках механизма отчисления 3% от налоговой экономии, сообщил ректор университета Михаил Гордин в интервью «Ведомостям».

«У нас уже заключены соглашения с 25 российскими IT-компаниями: VK, «Базальт СПО», «Лаборатория Касперского», Ozon Tech, «Фоксфорд», «Киберпротект», «Почта тех», «Ростелеком» и пр.», – сказал он.

По правилам Минцифры, крупные IT-компании с выручкой более 1 млрд руб. и не менее 100 сотрудников должны направлять не менее 3% сэкономленных на льготах средств на поддержку вузов. Это условие необходимо для сохранения IT-аккредитации и налоговых льгот. В 2026 г. софинансирование со стороны IT-компаний через проект «Топ-ИТ» составило около 25 млн руб. Гордин отметил, что часть поддержки, например ремонт помещений, пока не засчитывается. Также компании трудоустраивают своих сотрудников в вуз для преподавания. По словам ректора, речь может идти о нескольких сотнях человек.

В интервью Гордин также говорил о среднем балле абитуриентов, выручке университета и рассказал о своем совете друзьям не отдавать детей в IT.

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