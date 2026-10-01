Госдума одобрила в первом чтении раскрытие состава сигарет и вейпов
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает раскрытие информации о потенциально опасных ингредиентах табачной и никотинсодержащей продукции. Поправки предлагается внести в закон «О коммерческой тайне».
Сейчас сведения о составе сигарет и никотинсодержащей продукции могут относиться к коммерческой тайне, в том числе данные, которые производители передают уполномоченным органам. Законопроект предлагает вывести из-под такого режима информацию о наличии и количестве компонентов, которые могут усиливать никотиновую зависимость, оказывать токсическое воздействие, обладать канцерогенными, мутагенными или репротоксическими свойствами, в том числе приобретать их при нагревании или тлении.
С 1 октября в России началось лицензирование розничной и оптовой торговли табаком и никотинсодержащей продукцией. Для розничной торговли ежегодная плата за лицензию составит 20 000 руб., а за закупку, хранение и поставку – 800 000 руб.
9 июня Госдума приняла закон, который позволит регионам с 1 марта 2027 г. запрещать продажу вейпов и жидкостей к ним. Эксперимент рассчитан до 1 марта 2032 г. В августе председатель Госдумы Вячеслав Володин призывал распространить полный запрет розничной продажи вейпов на все регионы. На тот момент соответствующие решения приняли пять субъектов РФ.