Госдума одобрила в первом чтении раскрытие состава сигарет и вейпов

Сейчас сведения о составе сигарет и никотинсодержащей продукции могут относиться к коммерческой тайне, в том числе данные, которые производители передают уполномоченным органам. Законопроект предлагает вывести из-под такого режима информацию о наличии и количестве компонентов, которые могут усиливать никотиновую зависимость, оказывать токсическое воздействие, обладать канцерогенными, мутагенными или репротоксическими свойствами, в том числе приобретать их при нагревании или тлении.