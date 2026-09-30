Что изменится для россиян в октябре

С 1 октября вступят в силу обновленные условия программы «Семейная ипотека». Теперь процентная ставка и предельный лимит будут зависеть от количества детей и субъекта проживания. Если прежде получить кредит по ставке 6% (при максимальной сумме в 12 млн руб. в столичных регионах и 6 млн руб. – в остальных) могли заемщики с хотя бы одним ребенком младше семи лет, то теперь для них показатель составит 10% (при том же верхнем пороге). Самые выгодные параметры предусмотрены для участников с пятью и более несовершеннолетними при условии, что младшему еще нет семи лет. Для столичных регионов (Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть) ставка составит 4% годовых, а максимальный размер финансирования – 18 млн руб. Для остальных регионов – 2% годовых, а сумма – 10 млн руб.