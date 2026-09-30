Что изменится для россиян в октябре

Что изменится для россиян в октябреРегулирование маркетплейсов и новые параметры семейной ипотеки
В России с 1 октября вступят в силу законы, регулирующие работу маркетплейсов и некоторых других крупных посреднических платформ. Семейная ипотека получила самый масштабный пересмотр условий с момента своего появления в 2018 г. Для розничной торговли табаком и никотиносодержащей продукцией придется оформлять лицензии, а положить деньги на карту можно будет по СБП через сторонний банкомат. Об этих и других нововведениях октября – в материале «Ведомостей».
Заработает закон о платформенной экономике
С 1 октября вступает в силу принятый прошлым летом пакет законов, регулирующих различные аспекты платформенной экономики в России. Согласно новым нормам, в стране формируется перечень посреднических цифровых платформ (ПЦП) – сайтов или информационных систем, где операторы обеспечивают размещение заказов, карточек товаров или услуг, а также заключение сделок и расчеты в пользу партнеров. Среди условий попадания в список – среднесуточная аудитория на уровне от 100 000 пользователей, не менее 10 000 партнеров с хотя бы одной оплаченной сделкой за год либо их совокупная стоимость от 50 млрд руб. Реестр заработает с ноября. В него предварительно включены 12 платформ – в частности, маркетплейсы Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», а также агрегаторы Avito, «Яндекс Еда» и «Яндекс Такси» и другие.
Среди главных нововведений – запрет на корректировку правил сервисом «задним числом» – обо всех изменениях необходимо предупреждать не менее чем за 15 дней. Кроме того, устанавливается порядок предоставления скидок за счет продавца. Они могут быть предложены только с его согласия, и платформа обязана уведомить о таком решении. Закон усиливает и ответственность площадок по контролю качества и безопасности товаров и услуг, а также по разрешению споров. Потребители в свою очередь получат более удобные инструменты для обращения с жалобами, возврата товаров и получения компенсаций.
Еще одно нововведение касается самозанятых – теперь их работа на одного заказчика через посреднический сервис из утвержденного перечня свыше 60 часов в месяц в течение полугода подряд будет считаться систематической занятостью. Соблюдение лимита хотя бы в одном месяце обнуляет отсчет этого периода. В случае превышения нормы площадка обязана приостановить выдачу и прием заказов для данной пары «заказчик – исполнитель». При этом плательщик НПД сможет продолжать брать заказы у других клиентов через тот же ресурс.
Новые параметры семейной ипотеки
С 1 октября вступят в силу обновленные условия программы «Семейная ипотека». Теперь процентная ставка и предельный лимит будут зависеть от количества детей и субъекта проживания. Если прежде получить кредит по ставке 6% (при максимальной сумме в 12 млн руб. в столичных регионах и 6 млн руб. – в остальных) могли заемщики с хотя бы одним ребенком младше семи лет, то теперь для них показатель составит 10% (при том же верхнем пороге). Самые выгодные параметры предусмотрены для участников с пятью и более несовершеннолетними при условии, что младшему еще нет семи лет. Для столичных регионов (Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть) ставка составит 4% годовых, а максимальный размер финансирования – 18 млн руб. Для остальных регионов – 2% годовых, а сумма – 10 млн руб.
Продажу табака и никотинсодержащей продукции начнут лицензировать
С октября в России вводится лицензирование розничной и оптовой продажи табака и никотинсодержащей продукции (прежде оно было обязательным только для производителей и импортеров). Выдавать разрешения будут исполнительные органы регионов максимум на пять лет. На каждый торговый объект (магазин или павильон) получать документ нужно будет отдельно. Всего нововведение затронет 250 000 – 300 000 таких объектов и позволит, как ожидается, сделать рынок более прозрачным.
Ежегодно разрешение на розницу обойдется в 20 000 руб., а на закупку, хранение и поставку – в 800 000 руб. За деятельность без документов с 1 марта 2027 г. будет грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком на три года. С этой же даты регионы смогут вводить запрет на реализацию вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина.
Изменятся правила внесения наличных на карту
С 1 октября россияне смогут вносить наличные на свою карту через банкомат любого стороннего банка-участника СБП, а не только банка-партнера при условии, что кредитная организация согласилась участвовать в сервисе. Пополнить таким способом разрешается исключительно собственный счет при соблюдении установленных лимитов: не более 25 000 руб. на одну операцию, до 50 000 руб. в сутки и максимум 200 000 руб. в календарный месяц.
Выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой ужесточат
С октября и до конца года будут действовать новые значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам без лимита кредитования, а также нецелевым займам под залог недвижимости и автомототранспортных средств. Эти ограничения, устанавливаемые ЦБ, фиксируют долю кредитов клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% на уровне 15% от общего портфеля кредитной организации (было 18%), а выше 80% – на 1% (было 3%). Это значит, что банки должны будут тщательнее проверять заемщиков перед одобрением заявки. Во II квартале 2026 г. портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 2,8%, а доля проблемной задолжности – на 0,1 п. п. до 13,2%.
Коммуналка подорожает
С 1 октября в России пройдет основной этап индексации тарифов за ЖКХ. Показатели роста отличаются по регионам и составляют от 8% (на Чукотке) до 22% (Ставропольском крае), в среднем по стране – 9,9%. В Москве корректировка составит 15%, в Подмосковье – 12,8%, а в Санкт-Петербурге – 14,6%. Первый этап увеличения цен состоялся 1 января: тогда коммуналка выросла на 1,7% из-за повышения базовой ставки НДС с 20 до 22%.
На «Госуслугах» стала доступна регистрация детей и недееспособных взрослых опекунами
С 1 октября опекуны и попечители смогут регистрировать на «Госуслугах» детей или недееспособных взрослых. Благодаря этому они смогут получать услуги в пользу своих подопечных не только при личном обращении в ведомство, но и онлайн. Процедура будет работать так же, как и при оформлении записей родителями. Для добавления профиля необходимо запросить в личном кабинете данные об опеке, а затем сформировать карточку опекаемого ребенка или недееспособного взрослого. Затем, когда введенная информация пройдет проверку, открывается отдельный аккаунт, связанный с учетной записью опекуна.
Налоговая будет передавать МВД данные о заработках мигрантов
С 1 октября налоговые органы начнут направлять в МВД России информацию о сумме доходов, которые получают иностранные граждане. Речь идет о периодах за три, шесть, девять и 12 месяцев, а также о поступлениях плательщиков налога на профессиональный доход за календарный год. Мера нужна для борьбы с фиктивным трудоустройством иностранцев на территории РФ. В отношении передаваемых ведомству сведений вводится режим конфиденциальности.