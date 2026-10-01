Генпрокуратура подала иск к главе Freedom Holding Тимуру Турлову

Freedom Holding Corp. – инвестиционная компания. Она занимается брокерской, банковской, дилерской и депозитарной деятельностью, а также предоставляет услуги по управлению ценными бумагами. Компания была основана в 2008 г., а офисы компании работают в десятках стран, включая Казахстан и США.