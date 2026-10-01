Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MTSS167,1+0,57%CNY Бирж.12,414+0,34%IMOEX2 277,6+0,43%RTSI861,9+0,81%RGBI111,230%RGBITR763,24+0,03%
Главная / Общество /

Генпрокуратура подала иск к главе Freedom Holding Тимуру Турлову

Анастасия Брянцева
Анна Суслова
Александр Рюмин/ТАСС
Александр Рюмин/ТАСС

Генпрокуратура направила иск к казахстанскому бизнесмену и гендиректору компании Freedom Holding Тимуру Турлову, говорится на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Иск также направлен против компаний «Фридом холдинг», «Фридом финанс Европа», «В-эмпирикал холдинг». Он поступил в Тверской районный суд Москвы.

«Холдинг недоумевает по поводу сути иска и его корректности. Холдинг не ведет деятельность на территории РФ и активов в России не имеет», – прокомментировали «Ведомостям» в пресс-службе Freedom Holding.

В 2022 г. компания Freedom Holding решила вывести российские активы из структуры группы. В интервью Reuters Турлов рассказал, что планирует выкупить российский бизнес у американского холдинга в качестве физического лица. По его словам, бизнес будет продан топ-менеджерам.  

В 2025 г. Тимур Турлов заявил, что Freedom Bank планирует открыть дочерний цифровой банк в Таджикистане. В 2024 г. он объявил о планах открытия брокерских компании в ОАЭ.

Freedom Holding Corp. – инвестиционная компания. Она занимается брокерской, банковской, дилерской и депозитарной деятельностью, а также предоставляет услуги по управлению ценными бумагами. Компания была основана в 2008 г., а офисы компании работают в десятках стран, включая Казахстан и США.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь