Генпрокуратура подала иск к главе Freedom Holding Тимуру Турлову
Генпрокуратура направила иск к казахстанскому бизнесмену и гендиректору компании Freedom Holding Тимуру Турлову, говорится на сайте судов общей юрисдикции Москвы.
Иск также направлен против компаний «Фридом холдинг», «Фридом финанс Европа», «В-эмпирикал холдинг». Он поступил в Тверской районный суд Москвы.
«Холдинг недоумевает по поводу сути иска и его корректности. Холдинг не ведет деятельность на территории РФ и активов в России не имеет», – прокомментировали «Ведомостям» в пресс-службе Freedom Holding.
В 2022 г. компания Freedom Holding решила вывести российские активы из структуры группы. В интервью Reuters Турлов рассказал, что планирует выкупить российский бизнес у американского холдинга в качестве физического лица. По его словам, бизнес будет продан топ-менеджерам.
В 2025 г. Тимур Турлов заявил, что Freedom Bank планирует открыть дочерний цифровой банк в Таджикистане. В 2024 г. он объявил о планах открытия брокерских компании в ОАЭ.
Freedom Holding Corp. – инвестиционная компания. Она занимается брокерской, банковской, дилерской и депозитарной деятельностью, а также предоставляет услуги по управлению ценными бумагами. Компания была основана в 2008 г., а офисы компании работают в десятках стран, включая Казахстан и США.