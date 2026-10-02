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Русский язык включили в школьную программу в ЦАР

Татьяна Мозолевская

Русский язык включен в школьную программу средних учебных заведений Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом ТАСС сообщили в Россотрудничестве. Соответствующее постановление подписал министр образования ЦАР Орельен-Симплис Конгбеле-Зингас в ходе заседания межправительственной комиссии Россия – ЦАР.

В Россотрудничестве отметили, что закрепление русского языка в качестве одного из предметов школьной программы отражает растущий интерес к его изучению в стране. Преподаватели Русского дома в Банги проводят занятия по русскому языку в школах ЦАР с 2024 г.

В завершившемся учебном году русский язык начали изучать 1100 школьников в Банги. Кроме того, около 2000 человек ежегодно проходят бесплатные курсы русского языка для взрослых и детей при Русском доме.

В 2024–2025 учебном году русский язык был включен в программу двух частных школ по инициативе их руководства. В 2025–2026 учебном году еще шесть школ Банги обратились в Русский дом с просьбой организовать занятия по русскому языку.

В Россотрудничестве также отметили, что наличие русского языка в учебной программе становится для родителей одним из факторов при выборе школы для детей.

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