Открытое горение в доме Миллера в Петербурге ликвидировали

В 00:40 мск 2 октября пожар был локализован, а его ранг понижен до двух. В 01:45 мск пожарные ликвидировали открытое горение, а ранг пожара был снижен. К ликвидации пожара привлечены 165 человек и 37 единиц техники, в том числе 25 единиц техники и 125 сотрудников МЧС России.