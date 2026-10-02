Открытое горение в доме Миллера в Петербурге ликвидировали
В Санкт-Петербурге загорелся особняк Миллера на Исаакиевской площади. О пострадавших информации не поступало, сообщает управление МЧС по городу.
Сообщение о возгорании поступило в 20:11 мск 1 октября. Пламя охватило 2000 кв.м. в неэксплуатируемом здании. В примыкающем строении также горела обрешетка кровли на площади 250 кв.м. В 20:26 мск ранг пожара был повышен до номера два, а в 21:12 – до трех.
В 00:40 мск 2 октября пожар был локализован, а его ранг понижен до двух. В 01:45 мск пожарные ликвидировали открытое горение, а ранг пожара был снижен. К ликвидации пожара привлечены 165 человек и 37 единиц техники, в том числе 25 единиц техники и 125 сотрудников МЧС России.
Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга контролирует установление причин и обстоятельств пожара в особняке Миллера, сообщили в ведомстве. На место прибыла прокурор района Есения Мальцева.