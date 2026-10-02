Главред сибирского «Коммерсанта» умер после ДТП

После происшествия Кичанов был госпитализирован и перенес сложную операцию. Врачи боролись за его жизнь, однако полученная травма оказалась слишком тяжелой. По факту ДТП было возбуждено административное дело по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшему).