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Главная / Общество /

Главред сибирского «Коммерсанта» умер после ДТП

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Главный редактор сибирской редакции «Коммерсанта» Михаил Кичанов умер в возрасте 51 года в новосибирской больнице после ДТП. Об этом сообщила редакция издания.

В редакции отметили, что дата и время прощания с Кичановым будут объявлены позже.

Авария произошла вечером 24 сентября на улице Инской в Новосибирске. По данным ГУ МВД по региону, 46-летний водитель автомобиля Honda, двигавшийся со стороны улицы Восход, сбил пешехода на пешеходном переходе.

После происшествия Кичанов был госпитализирован и перенес сложную операцию. Врачи боролись за его жизнь, однако полученная травма оказалась слишком тяжелой. По факту ДТП было возбуждено административное дело по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшему).

Кичанов возглавлял сибирскую редакцию с 2014 г. Коллеги отметили его профессиональные и организаторские качества и выразили соболезнования родным и близким журналиста.

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