Роспотребнадзор предотвратил 65 млн попыток продажи воды с нарушениями

24 июня Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому Роспотребнадзор может оперативно останавливать реализацию продукции, которая представляет угрозу жизни и здоровью граждан. Документ вносит изменения в пять законов, в том числе о защите прав потребителей, санитарно-эпидемиологическом благополучии и техрегулировании. 21 июля Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтениях. 4 августа президент России Владимир Путин подписал закон, он вступит в силу с 1 марта 2027 г.