Роспотребнадзор предотвратил 65 млн попыток продажи воды с нарушениями
Более 65 млн попыток продажи упакованной воды с нарушениями требований предотвращено в России с начала 2026 г. благодаря разрешительному режиму. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
Всего за время действия режима удалось предотвратить около 200 млн таких попыток. При этом с января по август 2026 г. в оборот поступило 10,7 млрд л упакованной воды – на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Доля отечественной продукции составила 98,4% общего объема. Одновременно значительно выросли дистанционные продажи: за восемь месяцев они увеличились на 91,9%, а их доля в общем объеме реализации поднялась с 7,9% до 14,3%.
Разрешительный режим позволяет проверять маркировку упакованной воды непосредственно на кассе и блокировать продажу продукции, не соответствующей установленным требованиям. Онлайн-проверка стала обязательной для крупных торговых сетей с 1 мая 2024 г., для остальных продавцов – с 1 сентября 2024 г. Офлайн-проверка действует с 1 марта 2025 г.
24 июня Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому Роспотребнадзор может оперативно останавливать реализацию продукции, которая представляет угрозу жизни и здоровью граждан. Документ вносит изменения в пять законов, в том числе о защите прав потребителей, санитарно-эпидемиологическом благополучии и техрегулировании. 21 июля Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтениях. 4 августа президент России Владимир Путин подписал закон, он вступит в силу с 1 марта 2027 г.