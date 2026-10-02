Дело о хищении средств Малофеева касается администрации Байдена

Малофеев утверждает, что группа Байдена и бывшего генпрокурора США Меррика Гарланда присвоила $10 млн, которые он инвестировал в США до введения против него санкций. По словам бизнесмена, $5,4 млн из этой суммы впоследствии были переданы на Украину. Он также заявил, что дело расследуется по статьям о краже в особо крупном размере и организации финансирования терроризма.