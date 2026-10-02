Дело о хищении средств Малофеева касается администрации Байдена
Уголовное дело о присвоении средств российского бизнесмена Константина Малофеева на счетах в США касается представителей администрации бывшего президента Джо Байдена, заявил предприниматель. Ранее СК подтвердил возбуждение дела по заявлению Малофеева и сообщил, что устанавливает американских должностных лиц, причастных к принятию соответствующих решений.
Малофеев утверждает, что группа Байдена и бывшего генпрокурора США Меррика Гарланда присвоила $10 млн, которые он инвестировал в США до введения против него санкций. По словам бизнесмена, $5,4 млн из этой суммы впоследствии были переданы на Украину. Он также заявил, что дело расследуется по статьям о краже в особо крупном размере и организации финансирования терроризма.
27 августа Дмитрий Песков назвал использование замороженных российских активов для поддержки Украины незаконным и заявил, что Россия будет добиваться защиты своих интересов правовыми средствами. 19 июня группа американских сенаторов предложила разрешить направлять замороженные российские активы на закупку вооружений для ВСУ.
В мае 2023 г. Песков уже комментировал передачу Украине конфискованных активов Малофеева, называя решение США посягательством на право собственности. Тогда сообщалось, что перевод этих средств стал первым подобным случаем.