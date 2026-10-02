Блогеру Поднебесному дали три года колонии за связь с несовершеннолетней
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил блогера Алексея Поднебесного к трем годам колонии общего режима по делу о половой связи и развратных действиях в отношении 15-летней девушки, сообщила «Фонтанка». Его взяли под стражу в зале суда.
Поднебесному вменяли четыре эпизода – по два по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Накануне гособвинение просило назначить ему семь лет колонии общего режима.
Перед оглашением приговора Поднебесный заявил, что собирался создать с потерпевшей семью. По его словам, сейчас девушке 18 лет и они «любят друг друга». Мать девушки, присутствовавшая в суде, на эти слова не отреагировала.
Блогера задержали в августе 2024 г. после появления кадров с девушкой. Поднебесный утверждал, что не знал ее реального возраста. Сама девушка заявляла, что представилась 23-летней. В рамках разбирательства суд назначал габитоскопическую экспертизу, чтобы установить, мог ли Поднебесный по внешности понять, что ей не исполнилось 16 лет. В мае 2025 г. его освободили из СИЗО, заменив меру пресечения на запрет определенных действий.
29 июля помощника прокурора Жирновского района Волгоградской области обвинили в том числе по ч. 1 ст. 134 и ч. 1 ст. 135 УК РФ. По данным СК, у 24-летнего фигуранта в течение года была интимная связь с 15-летней девушкой, о возрасте которой он знал. Суд заключил обвиняемого под стражу.
10 июля СК сообщил о возбуждении уголовных дел из-за преступлений против половой неприкосновенности подростков в Московской и Свердловской областях. В ведомстве тогда напомнили о предложениях ужесточить ответственность за преступления против половой свободы и неприкосновенности детей.
13 мая суд заочно арестовал бывшего руководителя подросткового отряда «Надежда» Ефима Штейнберга. СМИ сообщали о деле по ч. 3 ст. 135 УК РФ о развратных действиях в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, хотя официально СК эту квалификацию тогда не подтверждал.