Блогеру Поднебесному дали три года колонии за связь с несовершеннолетней

Блогера задержали в августе 2024 г. после появления кадров с девушкой. Поднебесный утверждал, что не знал ее реального возраста. Сама девушка заявляла, что представилась 23-летней. В рамках разбирательства суд назначал габитоскопическую экспертизу, чтобы установить, мог ли Поднебесный по внешности понять, что ей не исполнилось 16 лет. В мае 2025 г. его освободили из СИЗО, заменив меру пресечения на запрет определенных действий.