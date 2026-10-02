В Москве в выходные ожидаются заморозки

Позднякова добавила, что в ночь на 4 октября будет преобладать северный ветер, поэтому температура воздуха может понизиться еще сильнее. Минимальная температура в столице, по ее словам, составит от 0 до +2, а в Московской области местами ожидается до -3 градусов.