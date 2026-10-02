В Москве в выходные ожидаются заморозки
В ночь на 3 октября в Москве и области температура воздуха опустится до -2 градусов, а ночью с 3 на 4 октября она достигнет -3 градусов. Об этом «РИА Новости» сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«В ночь на 3 октября минимальная температура в Москве составит +2 – +4 градуса, по области местами до -2», – сказала она.
Позднякова добавила, что в ночь на 4 октября будет преобладать северный ветер, поэтому температура воздуха может понизиться еще сильнее. Минимальная температура в столице, по ее словам, составит от 0 до +2, а в Московской области местами ожидается до -3 градусов.
30 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отопительный сезон в столице наступит с 1 октября. Прежде всего тепло поступит в детские сады, школы и больницы. После отопление включат в жилых домах, офисах, торговых и промышленных предприятиях.