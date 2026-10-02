Суд арестовал здание бывшего культурного центра Украины в Москве
Арбитражный суд Севастополя наложил арест на здание бывшего Национального культурного центра Украины в Москве. Обеспечительные меры приняты по заявлению музея-заповедника «Херсонес Таврический» в рамках спора о возвращении музейных экспонатов, говорится в определении суда.
Иск подан к Национальному музею истории Украины, московскому «Культурному центру на Арбате» и музею Алларда Пирсона в Амстердаме. «Херсонес Таврический» требует истребовать экспонаты из чужого незаконного владения. Согласно выписке из ЕГРН от 28 сентября, на которую ссылается истец, арестованное здание принадлежит Украине. Предварительные слушания назначены на 28 октября.
В сентябре еще три крымских учреждения – Центральный музей Тавриды, Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник и Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник – подали иски к Национальному музею истории Украины об истребовании экспонатов. В частности, Центральный музей Тавриды требует вернуть 132 предмета своей коллекции.
11 марта СК возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Нидерландов и Украины, а также представителей музея Алларда Пирсона из-за передачи Украине коллекции так называемого скифского золота. Дело расследуется по ст. 164 УК РФ о хищении культурных ценностей и ст. 190 УК РФ о невозвращении культурных ценностей на территорию России.
В 2023 г. Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о передаче коллекции Украине. Спор касался более 2000 экспонатов из четырех крымских музеев, которые в 2014 г. находились на выставке в Амстердаме.