Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о передаче скифского золота Украине
Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о передаче скифского золота Украине, отклонив кассационную жалобу крымских музеев. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«В октябре 2021 г. Апелляционный суд постановил, что поставка должна быть осуществлена в Украину. Это решение остается в силе. Так сегодня постановил Верховный суд», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что решение Верховного суда означает окончание разбирательства. Музей Алларда Пирсона обязали передать скифское золото Украине, а не музеям Крыма.
В кассационной жалобе крымские музеи указывали на нарушение вердиктом Апелляционного суда первого протокола Европейской конвенции по правам человека (право на беспрепятственное пользование своим имуществом). В конце января генеральный прокурор Нидерландов Пол Флас вынес свое консультативное заключение, в котором поясняется, что решение суда основывается на действующем своде национальных законов и служит законным общественным интересам.
В пресс-службе уточнили, что Верховный суд счел решение о передаче коллекции Украине «справедливым балансом» между нарушением прав крымских музеев и интересами Украины в защите своего культурного наследия «до стабилизации ситуации в Крыму».
Скифское золото из четырех крымских музеев в 2014 г. было вывезено на экспозицию в Амстердам. После присоединения Крыма голландский музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни России до решения суда.
26 октября 2021 г. Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине коллекцию скифского золота, состоящую из двух тысяч экспонатов. Музеи Крыма это решение оспорили, подав кассационную жалобу.
Комментируя решение Апелляционного суда, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такой шаг создает «опасный прецедент» и ставит под вопрос перспективы сотрудничества музеев. 19 января 2022 г. Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту хищения скифского золота, которое суд постановил передать Украине.