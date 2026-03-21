Что известно о «скифском золоте» из крымских музеев

Что известно о «скифском золоте» из крымских музеевСКР расследует дело о передаче драгоценностей Украине
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищении так называемого скифского золота – коллекции драгоценностей из крымских музеев, которая экспонировалась в Европе и по решению нидерландского правосудия была передана Украине. Министерство культуры РФ считает отказ вернуть его нарушением музейного принципа. Подробнее о происхождении выставки, ее составе и позиции российских властей – в справке «Ведомостей».
«Скифское золото» – это часть археологической коллекции из нескольких музеев Крыма, вывезенная в 2013 г. на временную выставку в Европу. По данным РБК, она представлена предметами, обнаруженными на территории полуострова в период с XX в. по начало XXI в. Основа коллекции – драгоценные украшения, найденные в некрополе в Усть-Альминском городище (Бахчисарайский район). К выставке были привлечены фонды четырех организаций: музея-заповедника «Херсонес Таврический», Керченского историко-археологического музея, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Центрального музея Тавриды.
В экспозиции насчитывается 565 предметов из крымских музеев. Общее число артефактов превышает 2000 единиц. Хронологически коллекция охватывает античность и раннее средневековье, демонстрируя культуру скифов, сарматов и других народов, живших в Крыму и на побережье Черного моря. Например, в нее входит золотой церемониальный шлем IV в. до н. э. со сценами из скифского эпоса, а также меч с золотой рукоятью, ножны которого покрыты изображениями оленей, лошадей, орлов и крылатых львов.
Среди других экспонатов – двусторонняя скульптура «змееногой богини» высотой 124 см, найденная в конце XIX в. у подножия горы Митридат в Керчи при раскопках древнегреческого города Пантикапея. Скифы почитали божество как праматерь, а также как олицетворение земли и плодородия. В коллекцию входит китайская лаковая шкатулка, датированная I в. н. э., – редкое свидетельство контактов скифов с Древним Китаем.
Экспонаты крымских музеев направили в Амстердам в 2013 г. для показа на выставке в археологическом музее Алларда Пирсона. После присоединения полуострова к России в 2014 г. возник спор о том, кому возвращать драгоценности – музеям Крыма или Украине. Нидерландская сторона оставила коллекцию у себя до разрешения возникших противоречий. Судебное разбирательство в итоге затянулось на годы.
Апелляционный суд Амстердама, а затем и Верховный суд Нидерландов в 2021 и 2023 гг. признали, что предметы следует вернуть Украине как владельцу музейных фондов, а не учреждениям на территории Крыма. В результате артефакты оказались в Национальном музее истории Украины в Киеве.
Министерство культуры РФ заявило о том, что удержание экспонатов крымских музеев за рубежом и их передача Украине нарушают принцип неделимости и создают прецедент, ставящий под угрозу международный музейный обмен. «Ни один из музеев-участников не мог предположить, что предметы, вывезенные для временного показа, не вернутся на родную землю», – говорила директора музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова.
11 марта 2026 г. СКР возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Нидерландов, Украины, а также музея Алларда Пирсона по подозрению в хищении культурных ценностей (ст. 164 УК РФ) и невозвращении их на родину в срок (ст. 190 УК РФ). «Нет информации, где сейчас находится крымская коллекция. На Украине ли, еще где-то. Неплохо было бы, чтобы они все рассказали об этом. К сожалению, с учетом особой предприимчивости украинских дельцов ничего нельзя исключать», – прокомментировала ситуацию официальный представитель российского МИДа Захарова.