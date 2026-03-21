Что известно о «скифском золоте» из крымских музеев

11 марта 2026 г. СКР возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Нидерландов, Украины, а также музея Алларда Пирсона по подозрению в хищении культурных ценностей (ст. 164 УК РФ) и невозвращении их на родину в срок (ст. 190 УК РФ). «Нет информации, где сейчас находится крымская коллекция. На Украине ли, еще где-то. Неплохо было бы, чтобы они все рассказали об этом. К сожалению, с учетом особой предприимчивости украинских дельцов ничего нельзя исключать», – прокомментировала ситуацию официальный представитель российского МИДа Захарова.