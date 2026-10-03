В Бурятии из-за выходов к людям ликвидировали более 330 медведей
В Бурятии ликвидировали 331 медведя, который представлял угрозу людям, сообщили в Бурприроднадзоре. Ситуация с выходами хищников к населенным пунктам остается сложной: ежедневно ведомство получает около 15–20 таких сообщений.
По каждому обращению территорию обследуют госохотинспекторы и охотники. В регионе работают 24 бригады, в которые входит 81 охотник. Решение о регулировании численности принимают, если животное представляет угрозу жизни и здоровью людей. За последние сутки медведей замечали в Закаменском, Селенгинском, Бичурском, Прибайкальском и Кабанском районах.
26 сентября в селе Хара-Шибирь Заиграевского района Бурятии два человека попали в больницу после нападения медведя. Хищника застрелили на месте. Ранее власти региона увеличили число бригад охотников и ограничили проведение школьных и детских мероприятий в лесной зоне из-за участившихся выходов медведей.
В тот же день «Ведомости» рассказывали о резком увеличении числа выходов медведей к людям в российских регионах. По данным Минприроды, в 2026 г. хищников замечали возле населенных пунктов в 41 регионе. В Бурятии насчитывается около 6100 бурых медведей, а в Закаменске из-за появления хищника в городе две школы и техникум переводили на дистанционное обучение. 7 сентября в Закаменском районе мужчина погиб после нападения медведя.
30 сентября Минприроды предложило установить нормативы численности медведей для разных территорий.