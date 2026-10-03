В Бурятии из-за выходов к людям ликвидировали более 330 медведей

В тот же день «Ведомости» рассказывали о резком увеличении числа выходов медведей к людям в российских регионах. По данным Минприроды, в 2026 г. хищников замечали возле населенных пунктов в 41 регионе. В Бурятии насчитывается около 6100 бурых медведей, а в Закаменске из-за появления хищника в городе две школы и техникум переводили на дистанционное обучение. 7 сентября в Закаменском районе мужчина погиб после нападения медведя.