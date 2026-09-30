Минприроды предложило нормативы по числу медведей для каждой местности
В России могут ввести базовые нормативы численности бурых медведей для каждой отдельной местности. С таким предложением выступил глава Минприроды РФ Александр Козлов в ходе совещания правительства, посвященного ситуации с нападениями медведей.
«Министр рассказал о некоторых мерах регулирования численности, которые уже применяются в регионах», – сообщили в аппарате вице-премьера Николая Патрушева, который также участвовал в совещании. По словам Козлова, ситуация в 2026 г. осложняется из-за недостаточной кормовой базы у хищников.
Этой осенью значительно выросло количество зарегистрированных случаев выходов бурых медведей к домам, трассам и населенным пунктам. Их заметили около городов и сел в 41 регионе страны.
28 сентября в Красноярском крае ликвидировали 729 бурых медведей в ходе мероприятий по регулированию численности животных. Власти Красноярского края предупредили жителей региона, что на некоторых территориях сохраняется опасность выхода хищников, в связи с чем призвали соблюдать осторожность.
26 сентября двух человек госпитализировали после нападения медведя в Бурятии. Хищника застрелили на месте. До этого животное убили в Иркутской области после того, как он забрался во двор в одном из СНТ Усть-Кутского района.