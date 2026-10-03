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Главная / Общество /

Движение на серой ветке московского метро восстановили

Анна Виноградова

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро восстановлено и вводится в график. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

3 октября движение приостановили на участке от «Серпуховской» до «Нагорной». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. До этого дептранс сообщал об увеличении интервалов на южном участке серой ветки для проверки состава.

На станции «Тульская» из-за задымления эвакуировали около 250 человек, сообщали ТАСС в оперативных службах.

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