Движение на серой ветке московского метро восстановили
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро восстановлено и вводится в график. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.
3 октября движение приостановили на участке от «Серпуховской» до «Нагорной». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. До этого дептранс сообщал об увеличении интервалов на южном участке серой ветки для проверки состава.
На станции «Тульская» из-за задымления эвакуировали около 250 человек, сообщали ТАСС в оперативных службах.