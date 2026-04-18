«Ушла звездочка»: что видели и чувствовали космонавты-первопроходцы

1 / 8 Юрий Гагарин – первый человек в космосе

Дата полета: 12 апреля 1961 г.

Корабль: «Восток-1»



«Началась борьба ракеты с силой земного тяготения. Гул был не сильнее того, который слышишь в кабине реактивного самолета, но в нем было множество новых музыкальных оттенков и тембров, не записанных ни одним композитором на ноты и которые, видимо, не сможет пока воспроизвести никакой музыкальный инструмент, ни один человеческий голос. Могучие двигатели ракеты создавали музыку будущего, наверное еще более волнующую и прекрасную, чем величайшие творения прошлого».

Из автобиографии «Дорога в космос»



«Вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол. Сначала радуга от самой поверхности Земли и вниз. Такая радуга переходит. Очень красиво! Все шло через правый иллюминатор. Вижу звезды через "взор", как проходят звезды. Очень красивое зрелище. Продолжается полет в тени Земли. В правый иллюминатор сейчас наблюдаю звезду. Она так проходит слева направо по иллюминатору. Ушла звездочка. Уходит, уходит».

Расшифровка переговоров с пунктом управления полетом, 12 апреля 1961 г.



«Небо имеет совершенно черный цвет. Звезды на этом небе выглядят несколько ярче и четче видны на фоне этого черного неба. Земля имеет очень характерный, очень красивый голубой ореол. Этот ореол очень хорошо просматривается, когда наблюдаешь горизонт: плавный переход от нежно-голубого цвета, светло-голубого, через голубой, синий, фиолетовый. И черный, совершенно черный цвет неба».

На пресс-конференции в Доме ученых, 15 апреля 1961 г.



«Я находился в состоянии невесомости. Мои планшет и карандаш того и гляди могли "уплыть" куда-нибудь. Занятная штука: тяжелый планшет вдруг сам по себе повиснет в воздухе и плывет… Да что планшет! Ноги я поднял и без всякого напряжения опустил. Опустил, а они висят. Проделал то же с руками – и руки висят… Дышалось легко. Иногда я начинал петь. Так, для себя. Песни я и с Земли слышал. Для меня все время передавали музыку – песни о Москве, вальсы, марши… Скучно не было. А потом голос с Земли напомнил: пора закусить».

Из статьи в «Комсомольской правде», 14 апреля 1961 г.