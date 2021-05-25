В поисках идеального бизнес-лэптопа: тестируем новый Honor MagicBook

В поисках идеального бизнес-лэптопа: тестируем новый Honor MagicBookЛинейка ультрабуков Honor MagicBook появилась относительно недавно, но довольно быстро успела стать успешной для компании: в прошлом году за семь месяцев ее доля рынка выросла с нуля до 8 %. В 2021 году модельный ряд пополнился обновленными версиями Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook 15. Мы протестировали новинку и готовы рассказать вам, почему это близкий к идеалу вариант бизнес-ноутбука.
Компания Honor, за несколько лет прочно закрепившаяся на рынке смартфонов, штурмует новые высоты, выводя на рынок свежие версии своих универсальных ультрабуков. Линейка при этом остается единой, название MagicBook не меняется, разнятся только числа 14 и 15 в нейминге моделей, указывая на размеры диагоналей экранов. Экстерьер под стать, дизайн у новинок такой же стильный. Когда берешь ноутбук в руки, в глаза первым делом бросается фирменный логотип на одноцветной серебристой крышке — и он, и боковые грани устройства обточены специальным образом и оттого сияют голубоватым цветом, заметным при разных углах обзора.
Мы протестировали возможности 14-дюймовой новинки «в бою» — в рабочих условиях, с которыми сталкиваются редакторы и журналисты, львиная доля дел которых проходит на ходу. Нередко необходимость редактировать тексты, видео и другой контент настигает в аэропорту, на вокзале или в куда менее приспособленных для работы условиях, когда столом служат колени или капот машины. Поэтому в качестве рабочего ноутбука в таких ситуациях подойдет далеко не любое устройство: мобильный стиль работы выдвигает несколько критичных требований к тому, каким должен быть идеальных ноутбук-спутник.
«Железо» Honor MagicBook упаковано в прочный корпус из алюминия, металл здесь повсюду, это логичное инженерное решение для девайса, призванного переносить вместе с вами все тяготы и лишения трудовых будней. При этом вес ноутбука остался предельно малым: 1,38 кг в случае с 14-дюймовой версией и 1,56 кг в случае с 15-дюймовой. Вес оказался одним из главных критериев при выборе и пользовании в целом — даже лишние 100 граммов становятся критичны, когда ты вынужден постоянно носить ноутбук при себе.
Собственно, само «железо» в обеих моделях — это в первую очередь топовые процессоры Intel Core 11-го поколения, при покупке 14-дюймовой версии можно выбрать между вариациями i5 и i7. Новые «камни» означают, что, во-первых, вся система стала еще более энергоэффективной, а во-вторых, что она справится даже с требовательными программами и приложениями. Да, в нашем случае к таким можно отнести разве что PhotoShop, но и обработка тяжелого видео, и длинный программный код тоже будут этим ноутбукам по плечу. За графику в системе отвечает самый современный видеопроцессор Intel Iris Xe, оперативной памяти может стоять до 16 Гб, а SSD-хранилище рассчитано на 512 Гб контента. В сумме за счет новых комплектующих производительность ноутбука выросла в диапазоне 19‒39 % в зависимости от системы замеров.
Но, пожалуй, более важным моментом, когда часами сидишь перед монитором, становится качество экрана, пренебрежение качеством изображения может выйти боком. И здесь надо отдать должное разработчикам MagicBook: «безрамочный» экран всей линейки (толщина рамки вокруг дисплея всего 4,8 мм) получил новую технологию — режим защиты зрения Eye Comfort. Эта функция уменьшает нагрузку на глаза за счет двукратного снижения действия синего спектра излучения. По современным стандартам уже недостаточно быть просто яркими и насыщенными в плане количества передаваемых цветов и оттенков — «экологичность» продукта важнее. Впрочем, со «зрением» у ноутбука тоже порядок: экран передает 100%-й охват диапазона sRGB.
Но какой бы крутой ни была начинка и производительные возможности техники, все это теряет смысл, если ноутбук активно поедает заряд аккумулятора, а розетки рядом нет. Или есть, но зарядка происходит слишком медленно, и вот уже объявлена посадка на рейс, но напитать током батарею вы толком и не успели. Энергоэффективность во многом зависит от процессора, и тут 11-е поколение Intel на голову выше предшественников. А быстрая зарядка — это настоящая killer feature линейки Honor MagicBook. Только представьте: зарядить батарею Honor MagicBook штатной 65-ваттной зарядкой можно почти наполовину за 30 минут. А за час зарядки аккумулятор напитается энергией более чем на ⅔ объема. Причем благодаря стандартному разъему Type-C заряжать можно и смартфон. И даже когда ноутбук выключен! Тогда устройство работает как мощный пауэрбанк. Это значит меньше нагромождений проводов в ручной клади, где и без того места не то чтобы много. Полного заряда нам хватило на 7-8 часов офисной работы на средней яркости с включенной подсветкой клавиатуры. Если экономить, можно растянуть время работы на более длительный срок.
Приятная возможность, которую дает софт, — ноутбуку можно ограничить уровень максимального заряда для увеличения срока службы аккумулятора. Это пригодится вам, если ноутбук долго работает с подключенным блоком питания.
Над программными возможностями в целом Honor поработала неплохо. Это один из редких производителей на рынке, который идет по пути интеграции возможностей смартфона и ноутбука, что сильно облегчает работу и экономит время при работе в мессенджерах, почте, при переносе данных и тому подобном. У Honor это реализовано в виде функции «Мультиэкран», которая позволяет мгновенно передавать файлы со смартфона на компьютер и обратно простым «зажал —перетащил», а также транслировать все, что происходит на смартфоне прямо на экране ноутбука. На практике это оказалось жутко удобно: можно «бесшовно» продолжить работу на ноутбуке с того места, где закончил ее на смартфоне и наоборот. Другая фирменная фишка: если у вас смартфон с оболочкой MagicUI 4 или EMUI 11, то можно запускать на ноутбуке до трёх окон с разными приложениями, например, мессенджеры. И тогда не нужно устанавливать отдельные клиенты или лезть в веб-версии.
Глобально Honor продолжает действовать в рамках стратегии «1+8+N»: смартфон здесь — центральный элемент, но он дополняется «восьмеркой», куда входят подключаемые и синхронизируемые через технологию Magic-link 2.0 основные устройства, и ноутбук среди них — номер один по значимости. Поэтому если вам нужен максимально продуманный, мощный и универсальный рабочий помощник, Honor MagicBook выглядит оптимальным выбором: бренд находится в активной стадии завоевания своей доли рынка и потому пристально следит за качеством, экспериментируя с нововведениями в проверенных рамках.