В поисках идеального бизнес-лэптопа: тестируем новый Honor MagicBook

Но какой бы крутой ни была начинка и производительные возможности техники, все это теряет смысл, если ноутбук активно поедает заряд аккумулятора, а розетки рядом нет. Или есть, но зарядка происходит слишком медленно, и вот уже объявлена посадка на рейс, но напитать током батарею вы толком и не успели. Энергоэффективность во многом зависит от процессора, и тут 11-е поколение Intel на голову выше предшественников. А быстрая зарядка — это настоящая killer feature линейки Honor MagicBook. Только представьте: зарядить батарею Honor MagicBook штатной 65-ваттной зарядкой можно почти наполовину за 30 минут. А за час зарядки аккумулятор напитается энергией более чем на ⅔ объема. Причем благодаря стандартному разъему Type-C заряжать можно и смартфон. И даже когда ноутбук выключен! Тогда устройство работает как мощный пауэрбанк. Это значит меньше нагромождений проводов в ручной клади, где и без того места не то чтобы много. Полного заряда нам хватило на 7-8 часов офисной работы на средней яркости с включенной подсветкой клавиатуры. Если экономить, можно растянуть время работы на более длительный срок.