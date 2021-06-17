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17 июня 2021 года на площадке «ИТАР-ТАСС Санкт-Петербург» были представлены итоги VIII рейтинга «ТОР-СОММ»

Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) объявила результаты итогов VIII  Всероссийского рейтинга директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM.

Среди его основных целей — выявление и публичное признание успешных профессионалов отрасли и определение лучших в России организаций в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений. Абсолютное большинство руководителей подразделений по коммуникациям и корпоративным отношениям, вошедших в список TOP-100, регулярно участвуют в этом рейтинге.

Программное обеспечение и математическую модель для проведения рейтинга разработаны российской компанией Smart Generation. 20% баллов из итоговой суммы определяется при помощи оригинальной модели по оценке коммуникационной эффективности и медиа-активности каждого номинанта, которая специально была создана компанией Ex Libris c участием Brand analytics— партнерами рейтинга TOP-COMM.

Итоговые результаты Рейтинга рассмотрены и утверждены членами Наблюдательного совета 8 июня 2021 года. Они приняли решение ввести специальные поправочные коэффициенты в отношении баллов, набранных 9 участниками списка ТОП-100.

«Рейтинг TOP-COMM стал признанным источником надежной информации о лидерах отрасли, — отметил президент АКМР Игорь Игнатьев. — Его результаты создают участникам рейтинга дополнительные стимулы для профессионального совершенствования».

Полностью все рейтинг-листы TOP-COMM 2021 на сайте ассоциации и на официальном сайте рейтинга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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