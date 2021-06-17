17 июня 2021 года на площадке «ИТАР-ТАСС Санкт-Петербург» были представлены итоги VIII рейтинга «ТОР-СОММ»

Среди его основных целей — выявление и публичное признание успешных профессионалов отрасли и определение лучших в России организаций в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений. Абсолютное большинство руководителей подразделений по коммуникациям и корпоративным отношениям, вошедших в список TOP-100, регулярно участвуют в этом рейтинге.