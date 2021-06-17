17 июня 2021 года на площадке «ИТАР-ТАСС Санкт-Петербург» были представлены итоги VIII рейтинга «ТОР-СОММ»
Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) объявила результаты итогов VIII Всероссийского рейтинга директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM.
Среди его основных целей — выявление и публичное признание успешных профессионалов отрасли и определение лучших в России организаций в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений. Абсолютное большинство руководителей подразделений по коммуникациям и корпоративным отношениям, вошедших в список TOP-100, регулярно участвуют в этом рейтинге.
Программное обеспечение и математическую модель для проведения рейтинга разработаны российской компанией Smart Generation. 20% баллов из итоговой суммы определяется при помощи оригинальной модели по оценке коммуникационной эффективности и медиа-активности каждого номинанта, которая специально была создана компанией Ex Libris c участием Brand analytics— партнерами рейтинга TOP-COMM.
Итоговые результаты Рейтинга рассмотрены и утверждены членами Наблюдательного совета 8 июня 2021 года. Они приняли решение ввести специальные поправочные коэффициенты в отношении баллов, набранных 9 участниками списка ТОП-100.
«Рейтинг TOP-COMM стал признанным источником надежной информации о лидерах отрасли, — отметил президент АКМР Игорь Игнатьев. — Его результаты создают участникам рейтинга дополнительные стимулы для профессионального совершенствования».
Полностью все рейтинг-листы TOP-COMM 2021 на сайте ассоциации и на официальном сайте рейтинга.