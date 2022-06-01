Олимпийские проекты MAER отмечены престижной премией
В Москве объявили лауреатов ежегодной премии «Спорт и Россия — 2022» (16+). Церемония награждения авторов самых значимых для страны проектов в сфере продвижения и поддержки спорта в России прошла в Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport Hotel.
Тема развития спорта и спортивной индустрии в России актуальна как никогда. В новых для страны условиях с начала 2022 года в России начала действовать государственная программа «Развитие физической культуры и спорта». Ее задача — привлечение населения страны, в первую очередь, детей и молодежи, к занятию физкультурой и массовым спортом. Правительство поставило задачу сделать доступными для жителей спортивные объекты, развивать адаптивную физкультуру, а также повысить конкурентоспособность российского спорта в мире. Ожидается, что к 2030 году число активно занимающихся спортом россиян увеличится до 70 процентов.
Для выполнения столь высокого «норматива» необходимы не только финансирование содержания спортивных объектов, но и строительство новых. А еще — яркая и патриотичная мотивация. Примером неординарной пропаганды может служить работа одного из лауреатов Премии «Спорт и Россия». Медиахолдинг MAER, специализирующийся на крупноформатной наружной рекламе, в дни зимней Олимпиады в Пекине устроил беспрецедентную акцию поддержки российских олимпийцев под названием «Лица Героев».
Компания ежедневно транслировала на медиафасадах в столице России и ключевых городах страны информацию о победах нашей сборной. На больших экранах в течение месяца показывались лица абсолютно всех российских призеров и слова благодарности «Спасибо! Верим в Россию! Гордимся!».
Благодаря оперативной работе MAER, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Уфы, Самары, Волгограда первыми видели лица спортсменов, занявших призовые места. На Премии «Спорт и Россия» проект медиахолдинга MAER удостоился высшей оценки в номинации «Лучшая поддержка российских спортсменов».
По оценке MAER, проект «Лица героев» на медиафасадах страны увидели 27 млн жителей России. О важности такой работы говорят цифры социологического опроса, проведенного ВЦИОМ в июле 2021 года: накануне Олимпиады в Токио 97 % россиян не смогли назвать ни одного имени спортсмена из олимпийской сборной России.
Не удивительно, что и жюри Премии «Спорт и Россия», и сами олимпийцы высоко оценили проект медиахолдинга MAER. Например, участники Олимпиады в Пекине отметили, что из-за ковидных ограничений число зрителей на трибунах во время игр было меньше, чем обычно, а из-за ухудшения мировой политической обстановки отношение к нашей олимпийской сборной было предвзятым. Поэтому поддержка с Родины была очень важна.
«Каждый спортсмен в нашей сборной — личность, каждому нужны особые слова поддержки, свой собственный настрой на победу. Но вместе они — команда. Команда России. Поддерживайте наших ребят, наших девчат, это, правда, очень важно! Поддержка нужна не только величайшим героям, но и тем, кто пока не добился медали, хотя и выложился на пределе. Фотографии наших призеров, которые показывают на больших экранах в России, здесь в Пекине были встречены нашими спортсменами громко и восторженно! Их пересылают в социальных сетях, отправляют родным!»
Особое внимание в рамках проекта «Лица героев» было оказано фигуристке Камиле Валиевой, которую организаторы Олимпиады лишили заслуженной награды в индивидуальных соревнованиях. «Камила, мы с тобой!» — такое послание появилось на экранах медиахолдинга MAER в те дни.
В интервью «Первому каналу» (6+) олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном соревновании Камила Валиева призналась, что растрогана тем, как ее поддерживают в России:
«Когда я открываю социальные сети, я вижу сколько добра, сколько веры… Я даже видела в Москве на экранах «Камила, мы с тобой!». Это очень приятно! Это очень важно в такое сложное для меня время!».
«Нам, спортсменам летней Олимпиады в Токио, которая прошла годом ранее, тоже запомнился проект медиахолдинга MAER. Было очень приятно увидеть в России медиафасады со словами поддержки в свой адрес. Не всем удалось завоевать призовые места, но неудачи отошли на второй план, а душа пела, когда почувствовали такую любовь всей страны!».
Медиахолдинг MAER поддерживает олимпийское движение в России и занимается популяризацией идей здорового образа жизни. В архиве компании яркие и технологически уникальные видеопроекты, направленные на увеличение количества участников благотворительных забегов и гонок. Вся работа проводится бескорыстно и за счет энтузиазма владельца компании.
«В крайне сложный для наших олимпийцев период мы сосредоточились на оперативной и главное — душевной поддержке спортсменов. Мы хотели, чтобы страна смогла ощутить сопричастность к происходящему, а спортсмены, несмотря на расстояния, — любовь и поддержку всей страны. В новых условиях в России должны появиться новые виды соревнований и спортивных фестивалей. Нашей молодежи нужны ориентиры в спорте. Уверен, что пример выдающихся побед наших спортсменов может вдохновить, заразить, влюбить в спорт».
«Спорт и Россия» — это не только премия, но и форум для встреч профессионалов. Здесь обсуждается развитие партнерства в области спорта и здорового образа жизни, происходит обмен опытом и успешными практиками, а также налаживание связей среди профессионального сообщества. В этом году среди обладателей Премии корпорация «Росатом», ПАО Сбербанк, СДЭК, РИА Новости (18+), «Газпром медиа», «Ростелеком», X-Fit и другие компании.
Медиахолдинг MAER — первый федеральный оператор крупноформатной цифровой наружной рекламы. Владелец AdTech-экосистемы, включающей цифровой OOH-инвентарь —медиафасады и суперсайты в Москве и ключевых регионах России, онлайн-площадки, решения для синхронизации наружной рекламы с эфирным радио, а также оборудование для Wi-Fi-аналитики. Медиахолдинг MAER награжден отраслевыми и федеральными премиями за инновации в наружной рекламе и социальную активность. Суточный эксклюзивный OTS медиахолдинга (количество визуальных контактов аудитории с рекламой) превышает 76 млн.