Олимпийские проекты MAER отмечены престижной премией

Тема развития спорта и спортивной индустрии в России актуальна как никогда. В новых для страны условиях с начала 2022 года в России начала действовать государственная программа «Развитие физической культуры и спорта». Ее задача — привлечение населения страны, в первую очередь, детей и молодежи, к занятию физкультурой и массовым спортом. Правительство поставило задачу сделать доступными для жителей спортивные объекты, развивать адаптивную физкультуру, а также повысить конкурентоспособность российского спорта в мире. Ожидается, что к 2030 году число активно занимающихся спортом россиян увеличится до 70 процентов.