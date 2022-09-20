Премиальное офисное пространство поколения ESG. Каким получился AFI2B бизнес-центр класса А+ на Белорусской
Нарастающий дефицит нового качественного предложения меняет концепцию офисных пространств в центральных деловых районах.
Среди арендаторов современных бизнес-центров формируется новый тренд, объединяющий крупные российские корпорации и представительства международных компаний в бизнес-конгломерации на основе ESG-повестки. Точкой притяжения таких конгломераций становятся клубные офисные пространства, отвечающие наиболее передовым требованиям к экологичности, энергоэффективности, возможностям IT- инфраструктуры и готовности подключения для арендаторов цифровых сервисов, ранее считавшихся футуристическими.
Многие бизнес-центры класса А, введенные в эксплуатацию в прошлом десятилетии, не могут соответствовать данному тренду по качеству материалов, планировочным и технологическим решениям. Передовые для 2010‒2015 годов офисные здания серьезно уступают в качестве офисным объектам 2015‒2020 годов, а в сравнении с новейшими бизнес-центрами и вовсе не способны конкурировать в одном классе.
При этом, согласно исследованиям крупнейших консалтинговых компаний, в Москве наблюдается дефицит нового качественного офисного предложения. Первое полугодие текущего года характеризовалось крайне низким объемом ввода новых площадей.
По данным CORE XP, в I полугодии 2022 года в эксплуатацию было введено 37 806 кв. м офисов в трех бизнес-центрах, что «в 8 раз меньше среднего за последние 10 лет полугодового объема нового строительства (примерно 300 тыс. кв. м)», как отмечает старший директор, руководитель департамента офисной недвижимости CORE XP Ирина Хорошилова.
Всего же, прогнозируют в CORE XP, в 2022 году объем нового строительства не превысит 300 тыс. кв. м, что в 2,5 раза ниже среднегодового показателя за последние 20 лет.
Такая же ситуация – низкий уровень нового строительства, прогнозируют эксперты, будет и в ближайшие годы.
С началом нового делового сезона спрос на ESG-офисы класса А, обладающие международными эко-сертификатами «зеленого» строительства и характеристик среды, влияющей на здоровье и благополучие сотрудников, получил мощное развитие.
По наблюдениям экспертов Nikoliers, спрос активировался за счет новых интересантов – российских компаний преимущественно реального сектора экономики.
«В настоящий момент мы наблюдаем активизацию спроса на рынке офисной недвижимости, ‒ оценивает ситуацию директор департамента офисной недвижимости Nikoliers Карина Анаевская. Одними из ключевых арендаторов становятся госкомпании и их дочерние структуры, а также компании промышленного сектора».
Кроме того, большинство западных компаний, особенно в сегменте профессиональных услуг, также приняли решение остаться в России в качестве самостоятельного локального бизнеса или полностью сохранив представительства. У каждой из таких компаний сформированы собственные корпоративные ESG-принципы и требования к офисным пространствам для аренды, реализовать которые в морально устаревших бизнес-центрах крайне затруднительно и затратно.
Сложившаяся ситуация удачна для тех компаний, которые всегда хотели стать арендаторами знаковых проектов класса А и А+. «Да и уверенно чувствующие себя компании могут себе позволить улучшить качество своих офисных помещений», ‒ говорит Карина Анаевская.
AFI2 business
В 2022 году на карте деловой точки столицы появился новый бизнес-центр класса А+ в историческом центре Москвы, который предоставляет возможность любым национальным корпорациям и крупным международным игрокам воплотить в арендуемом офисном пространстве самые изысканные ESG-запросы ‒ AFI2B от компании AFI Development.
Премиальный офисный комплекс в 2 минутах от транспортного хаба Белорусского вокзала, станций метро и D1 «Белорусская» введен в эксплуатацию в конце 2021 года. Высокотехнологичный премиальный бизнес-центр международного уровня соответствует требованиям сразу двух международных экосертификатов ‒ BREEAM Excellent и WELL GOLD.
Здание прошло сертификацию по обновленной версии стандарта BREEAM, действующей с мая 2020 года, по критериям «здоровье и благополучие», «энергоэффективность», «транспортная доступность и безопасность», «водопотребление», «устойчивость материалов», «загрязнение окружающей среды» на уровень EXCELLENT. В России действующие сертификаты стандарта BREEAM In-Use v6 имеет около 100 зданий ‒ торговые центры, бизнес-центры, жилые и складские комплексы. В категории офисных объектов уровни VERY GOOD, EXCELLENT имеют всего 18 бизнес-центров преимущественно класса А, расположенные в Москве.
Здание AFI2B – последнее на нашем рынке, получившее сертификат BRЕEAM EXCELLENT. Отвечая международным стандартам сертификации, в AFI2B уделено внимание каждой детали. Скоростные лифты, созданные с учетом стандартов, имеют увеличенный объем, хороший воздухообмен, что обеспечивает снижение эффекта клаустрофобии. Даже цветовое и отделочное решения выбраны не случайно: стены отделаны нержавеющей сталью, цель такого решения ‒ визуально расширить пространство.
Кроме того, это AFI2B является единственным новым бизнес-центром класса А+, соответствующим стандарту WELL уровня GOLD. Это сочетание характеристик, которые делают офисное пространство современным, ориентированным на поддержание здоровья и физического состояния и, как следствие, максимально комфортным.
AFI2B имеет четыре вида остекления и потрясающие виды на город для будущих арендаторов. Продуманное расположение в сочетании с материалами отделки создает особую геометрию, благодаря которой блики и световые сценарии в местах общего пользования оказываются максимально адаптированными к природным циклам человека, что позволяет создавать комфортный микроклимат при любой планировке – опенспейсе, кабинетной системе и т. д.
WELL-стандарт состоит из десятка компонентов: системы фильтрации воды и чистый питьевой водопровод, улучшенное качество воздуха и его очистка. Комфортный климат поддерживается и двумя системами отопления – конвекторами, установленными около панорамных окон, и воздушной, по которой подается нагретый воздух с увлажнением в необходимое время, когда воздух максимально сухой.
Интересны и планировочные решения. Конечно, самые нестандартные – на последнем VIP-этаже, спроектированном по принципу пентхауса. Этаж самый камерный – 1900 метров. В одной части предусмотрено двухсветное пространство восьмиметровой высоты. Здесь могут решаться самые разные дизайнерские задачи. Например, можно поставить полноростовые деревья и сделать сад. Тем не менее в стенах предусмотрены закладные, позволяющие создать и полумансардные элементы, антресоли и т. д. Офис выходит на все четыре части света. По северному и южному направлениям ‒ панорамное остекление, по западному и восточному направлениям ‒ микс окон. Если правильно поработать с дизайном, то, переходя из одного помещения в другое, будет ощущение, что вы находитесь в разных зданиях.
Качественные характеристики комплекса ‒ заслуга не только сертификации, но в первую очередь управляющей компании Sawatsky с очень большой экспертизой по управлению, которая была привлечена в самом начале создания проекта.
Кстати, в названии AFI2B зашифровано сразу несколько B: бизнес, Белорусская, Брестская. Первая и главная составляющая AFI2 ‒ бизнес. Офисно ‒ деловое пространство, созданное с целью организовать приватную бизнес-среду для крупных резидентов высокого уровня и статуса, которая отлично подойдет для размещения штаб-квартиры. Вторая AFI2 ‒ Белорусский деловой район. Бизнес-центр расположен в 2-х минутах ходьбы от входа в метро «Белорусская» кольцевой линии, район давно и успешно развивается как центр деловой активности. Третья AFI2 ‒ Брестская, вход в здание возможен сразу с двух Брестских ‒ центральный со 2-й Брестской и дополнительный с 1-й Брестской.
Чтобы резиденты не отвлекались от своих бизнес-задач, в здании созданы все условия. Скоростные лифты придется ждать не дольше 6 секунд на любом этаже, система допуска в здание организована по face-id, и сотрудникам не придется носить с собой пропуска. Для тех, кто приезжает в здание на автомобиле, предусмотрен подземный паркинг с собственным лифтом для VIP-гостей и зарядками для электромобилей.
AFI2B ‒ это высококачественное, эргономичное офисное пространство клубного формата и единственный новый бизнес-центр подобного уровня, позволяющий арендаторам реализовать собственный сценарий офисной жизни в ESG-повестке в классе А+.