Премиальное офисное пространство поколения ESG. Каким получился AFI2B бизнес-центр класса А+ на Белорусской

Интересны и планировочные решения. Конечно, самые нестандартные – на последнем VIP-этаже, спроектированном по принципу пентхауса. Этаж самый камерный – 1900 метров. В одной части предусмотрено двухсветное пространство восьмиметровой высоты. Здесь могут решаться самые разные дизайнерские задачи. Например, можно поставить полноростовые деревья и сделать сад. Тем не менее в стенах предусмотрены закладные, позволяющие создать и полумансардные элементы, антресоли и т. д. Офис выходит на все четыре части света. По северному и южному направлениям ‒ панорамное остекление, по западному и восточному направлениям ‒ микс окон. Если правильно поработать с дизайном, то, переходя из одного помещения в другое, будет ощущение, что вы находитесь в разных зданиях.