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MAER представил России нового чемпиона мира

12-летняя Ксюша Румянцева из Москвы стала знаменитой благодаря невероятной истории победы на чемпионате мира по тхэквондо в Аргентине и поддержке оператора наружной рекламы.

После возвращения из Аргентины маленькая спортсменка проснулась знаменитой: о новой чемпионке стране рассказали большие экраны медиахолдинга MAER

Чемпионат мира по тхэквондо-2022 (0+) прошел в конце октября в Буэнос-Айресе и принял 1100 участников из 52 стран. Однако Россию представляла лишь 12-летняя Ксюша Румянцева из поселения Сосенское Новомосковского округа столицы.  Девочка попала на чемпионат мирового уровня с трудом, благодаря большому везению и поддержке неравнодушных людей.

Девочка занимается тхэквондо с первого класса, тренируется в стенах родной школы № 2123 им. Мигеля Эрнандеса. Выбрала эту секцию в качестве дополнительного образования по наитию. Талант Ксюши раскрыл тренер московской сборной по тхэквондо Азиз Хайруллин: «Высокие удары сбоку — «долио-чаги» — «визитная карточка Ксюши. Сильные ноги, хорошо бьет и впитывает информацию как губка».

Накануне мирового чемпионата Азиз Хайруллин мечтал отправить свою команду в Аргентину. Он искал средства на поездку, обращаясь ко всем, кто мог помочь. Но сначала отказали самому Азизу Хайруллину,  «потому что русский». Затем из-за геополитического фона отказались ехать почти все члены сборной.

В русофобском угаре отметились национальные федерации Великобритании и США. Они были категорически против участия россиян. Но выручили хозяева турнира аргентинцы, которые в приватных разговорах признавались, что «Во всем этом глобальном конфликте мы — за Россию!».

Вопреки протестам со стороны недружественных стран, тренер Азиз нашел средства на дорогу в Аргентину и обеспечил своей подопечной участие в чемпионате. На турнире Ксюша довольно легко одолела трех соперниц: из Великобритании, Уругвая и в финале — выступающую «дома» спортсменку из Аргентины. Последнюю Ксюша «вынесла всухую»: по очкам (количеству попаданий) 7:0. «Если бы не его пробивной нрав — не видать дочке Аргентины», — говорят о тренере родители Ксюши.

«Никакой победы бы не было, если бы не один человек», — вспоминает Азиз. — «Когда аргентинцы сообщили, что все-таки ждут Ксюшу на чемпионате, я долго не мог собрать несколько сот тысяч рублей на  авиабилеты и гостиницу». Однако ситуация изменилась, когда в спортзал зал заглянул владелец медиахолдинга MAER Константин Майор: здесь, как и Ксюша, занимается его сын.

Что было дальше, вы уже знаете. Но вот чего никто не ожидал, так это то, как Константин Майор  представил нового чемпиона мира в России. Буквально на следующий день после приезда домой о победе Ксении рассказали медиафасады MAER от Москвы и Волгограда до Тюмени и Новосибирска.

Новый титул «Чемпион мира по тхэквондо среди детей 12-13 лет до 40 килограммов» пока самый престижный в коллекции Ксении Румянцевой. Также она — трехкратный чемпион России, призер Кубка мира-2021 (0+) и призер Чемпионата мира-2022 (0+) за отработку комплекса боевых движений. Следующая вершина, как говорит тренер Азиз, самая высокая — Олимпийские игры (0+), где Ксюша сможет проявить себя через шесть лет.

«Помочь Ксюше преодолеть себя и завоевать для страны «золото» для меня лично было большой честью. Я рад, что у нас получилось хорошее дело, из которого может вырасти будущий олимпийский чемпион. Поддержка российских спортсменов — одно из главных гуманитарных направлений, в которое наша компания инвестирует собственные средства. В текущем году мы реализовали уникальный проект в поддержку олимпийцев Пекина-2022 (0+): во время зимней Олимпиады в режиме реального времени представляли стране новых чемпионов Игр. Этот медиапроект заметили 27 млн россиян. Такой же охват был у проекта в честь призеров летней Олимпиады в Токио (0+)».

Константин МАЙОР
Владелец медиахолдинга MAER

«Самым трудным в турнире для меня был предварительный этап — подготовка. Тяжело переживала ожидание турнира, нервничала: вдруг не получится! Ну и волновалась перед финалом, конечно, но победить соперницу оказалось легко. Выполнила указания тренера, и все получилось. Я искренне благодарна моей семье за поддержку, тренеру за веру в меня, а  медиахолдингу MAER за сказку, в которой я оказалась!».

Ксения РУМЯНЦЕВА
Чемпион мира по тхэквондо-2022
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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