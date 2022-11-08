MAER представил России нового чемпиона мира
12-летняя Ксюша Румянцева из Москвы стала знаменитой благодаря невероятной истории победы на чемпионате мира по тхэквондо в Аргентине и поддержке оператора наружной рекламы.
Чемпионат мира по тхэквондо-2022 (0+) прошел в конце октября в Буэнос-Айресе и принял 1100 участников из 52 стран. Однако Россию представляла лишь 12-летняя Ксюша Румянцева из поселения Сосенское Новомосковского округа столицы. Девочка попала на чемпионат мирового уровня с трудом, благодаря большому везению и поддержке неравнодушных людей.
Девочка занимается тхэквондо с первого класса, тренируется в стенах родной школы № 2123 им. Мигеля Эрнандеса. Выбрала эту секцию в качестве дополнительного образования по наитию. Талант Ксюши раскрыл тренер московской сборной по тхэквондо Азиз Хайруллин: «Высокие удары сбоку — «долио-чаги» — «визитная карточка Ксюши. Сильные ноги, хорошо бьет и впитывает информацию как губка».
Накануне мирового чемпионата Азиз Хайруллин мечтал отправить свою команду в Аргентину. Он искал средства на поездку, обращаясь ко всем, кто мог помочь. Но сначала отказали самому Азизу Хайруллину, «потому что русский». Затем из-за геополитического фона отказались ехать почти все члены сборной.
В русофобском угаре отметились национальные федерации Великобритании и США. Они были категорически против участия россиян. Но выручили хозяева турнира аргентинцы, которые в приватных разговорах признавались, что «Во всем этом глобальном конфликте мы — за Россию!».
Вопреки протестам со стороны недружественных стран, тренер Азиз нашел средства на дорогу в Аргентину и обеспечил своей подопечной участие в чемпионате. На турнире Ксюша довольно легко одолела трех соперниц: из Великобритании, Уругвая и в финале — выступающую «дома» спортсменку из Аргентины. Последнюю Ксюша «вынесла всухую»: по очкам (количеству попаданий) 7:0. «Если бы не его пробивной нрав — не видать дочке Аргентины», — говорят о тренере родители Ксюши.
«Никакой победы бы не было, если бы не один человек», — вспоминает Азиз. — «Когда аргентинцы сообщили, что все-таки ждут Ксюшу на чемпионате, я долго не мог собрать несколько сот тысяч рублей на авиабилеты и гостиницу». Однако ситуация изменилась, когда в спортзал зал заглянул владелец медиахолдинга MAER Константин Майор: здесь, как и Ксюша, занимается его сын.
Что было дальше, вы уже знаете. Но вот чего никто не ожидал, так это то, как Константин Майор представил нового чемпиона мира в России. Буквально на следующий день после приезда домой о победе Ксении рассказали медиафасады MAER от Москвы и Волгограда до Тюмени и Новосибирска.
Новый титул «Чемпион мира по тхэквондо среди детей 12-13 лет до 40 килограммов» пока самый престижный в коллекции Ксении Румянцевой. Также она — трехкратный чемпион России, призер Кубка мира-2021 (0+) и призер Чемпионата мира-2022 (0+) за отработку комплекса боевых движений. Следующая вершина, как говорит тренер Азиз, самая высокая — Олимпийские игры (0+), где Ксюша сможет проявить себя через шесть лет.
«Помочь Ксюше преодолеть себя и завоевать для страны «золото» для меня лично было большой честью. Я рад, что у нас получилось хорошее дело, из которого может вырасти будущий олимпийский чемпион. Поддержка российских спортсменов — одно из главных гуманитарных направлений, в которое наша компания инвестирует собственные средства. В текущем году мы реализовали уникальный проект в поддержку олимпийцев Пекина-2022 (0+): во время зимней Олимпиады в режиме реального времени представляли стране новых чемпионов Игр. Этот медиапроект заметили 27 млн россиян. Такой же охват был у проекта в честь призеров летней Олимпиады в Токио (0+)».
«Самым трудным в турнире для меня был предварительный этап — подготовка. Тяжело переживала ожидание турнира, нервничала: вдруг не получится! Ну и волновалась перед финалом, конечно, но победить соперницу оказалось легко. Выполнила указания тренера, и все получилось. Я искренне благодарна моей семье за поддержку, тренеру за веру в меня, а медиахолдингу MAER за сказку, в которой я оказалась!».