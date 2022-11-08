MAER представил России нового чемпиона мира

«Помочь Ксюше преодолеть себя и завоевать для страны «золото» для меня лично было большой честью. Я рад, что у нас получилось хорошее дело, из которого может вырасти будущий олимпийский чемпион. Поддержка российских спортсменов — одно из главных гуманитарных направлений, в которое наша компания инвестирует собственные средства. В текущем году мы реализовали уникальный проект в поддержку олимпийцев Пекина-2022 (0+): во время зимней Олимпиады в режиме реального времени представляли стране новых чемпионов Игр. Этот медиапроект заметили 27 млн россиян. Такой же охват был у проекта в честь призеров летней Олимпиады в Токио (0+)».

Константин МАЙОР Владелец медиахолдинга MAER