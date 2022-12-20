На наших глазах происходит перерождение коммуникационного рынка

Рынок цифровой наружной рекламы показал в этом году устойчивый рост. Именно сюда устремились рекламодатели после потери западных интернет-площадок и подорожания рекламы на телевидении. Главное достижение отрасли — предотвращение катастрофических последствий после ухода иностранных брендов. В начале года в топ-500 крупнейших рекламодателей России объем форс-мажорного снятия среди западных компаний (доля 31%) составил порядка 46%. Однако доля не американских и не европейских брендов занимала почти 70%, а объем форс-мажорного снятия рекламы в ней не превысила 5%. Таким образом, среднее падение рынка составило 18-20%, хотя в начале года предсказывали 60%, рассказали эксперты.