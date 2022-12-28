Удовольствия по подписке

Наибольший вес при составлении рейтинга по результатам клиентского опроса имели такие показатели, как бесплатные обслуживание и уведомления по СберКарте, безлимитные переводы на карты Сбера, снятие наличных в банкоматах (до 500 тыс. руб. в сутки и до 5 млн руб. в месяц) без комиссий, а также повышенное начисление бонусов СберСпасибо по СберКарте (5% бонусами СберСпасибо в категориях «Кафе и рестораны», «Такси», а также 10% бонусами за оплату проезда на общественном транспорте и в категории «АЗС»). Кроме этого, подписчикам СберПрайм+ доступны выгодные условия по вкладам и кредитам: при оформлении потребительского кредита до окончания его срока действия клиент будет получать 1,5% бонусами СберСпасибо от суммы уплаченных процентов, а при открытии СберВклада Прайм действует эксклюзивная ставка до 7,2% годовых. К услугам подписчиков СберПрайм+ также онлайн-кинотеатр «Окко», в котором к просмотру доступна коллекция из десятков тысяч фильмов и сериалов, и музыкальный сервис «Звук» с музыкой в HiFi-качестве.