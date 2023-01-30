ДОСТАВКА ПОЗИТИВНОГО НАСТРОЕНИЯ

ДОСТАВКА ПОЗИТИВНОГО НАСТРОЕНИЯВ Москве состоялся премьерный показ новогодней романтической комедии «Ёлки-иголки» (6+) для подопечных Благотворительного Фонда Константина Хабенского и фонда «Шередарь». Организатор показа и партнёр фильма — медиахолдинг MAER — вместе с творческой группой рассказал, почему детям с тяжелыми заболеваниями важно создавать позитивное настроение.
История о чуде
26 января в московском кинотеатре «Октябрь» звучал смех. Дети и подростки Благотворительного Фонда Константина Хабенского и фонд «Шередарь» следили за приключениями Кати, доставщицы новогодних ёлок. Отсюда и название комедии «Ёлки-иголки». Киностудия им. М. Горького, создавшая фильм, запустила комедию в прокат перед новогодними праздниками. В ней рассказывается о новогодней истории и чудесах, заряжающих позитивом.
По сюжету, 31 декабря Катя, которую играет Алина Алексеева, развозит покупателям елки, и одну из них доставить не получается. Дерево могло бы стать единственным праздничным гостем девушки, если бы не мама, которая норовит познакомить дочь с молодым человеком. Катя к такому не готова, и ее полностью поддерживает папа (Владислав Ветров). Чтобы избежать знакомства, девушка соглашается помочь соседке забрать дядю из аэропорта и едет туда с ее сыном Митей (Дмитрий Калихов). В итоге встречает не того дядю (Гарик Сукачев). Это оборачивается для нее чередой опасных приключений, даже преследованием «бандитов» (одного из них играет Владимир Гарцунов). При этом к новогодним перипетиям судьбы подключается знаменитый гонщик Игорь (Павел Прилучный), которого сопровождает менеджер Шарль (Оскар Кучера).
Авторы отмечают, что фильм богат не только сюжетными событиями, но закулисными историями. Например, ради роли Оскар Кучера покрасил волосы и изменил цвет глаз, а борода ненастоящего дяди — сложный грим из семи частей, дабы обеспечить Гарику Сукачеву свободную мимику. Кстати, на роль «лжедяди» претендовали такие зарубежные мэтры, как актеры Пьер Ришар, Дэнни Трэхо и рок-звезда Игги Поп. Но когда кто-то предложил отечественный вариант: Гарика Сукачева — другие сразу отпали.
Пригласили миллионы
В праздники позитивная новогодняя атмосфера комедии вышла далеко за пределы кинотеатров и распространилась по улицам российских городов-миллионников. Этому поспособствовала крупноформатная афиша на экранах медиахолдинга MAER. Рекламная кампания фильма прошла в Москве и Московском регионе, Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Челябинске, Перми и Уфе. За несколько дней о фильме узнало более 10 млн человек, жители крупнейших городов страны увидели афишу комедии на цифровых экранах около 80 млн раз.
Оказалось, что MAER, как партнёр фильма, буквально воспринял девиз фильма «Доставка новогодних желаний» и доставил афишу фильма московским зрителям прямо на такси: сегодня в центре столицы курсируют тысячи экранов, установленных на таких автомобилях.
Яркая реклама сделала своё дело: комедия имела у зрителя большой успех. К тому же фильм не встретил в российском кинопрокате конкуренции со стороны других новогодних романтических комедий. Первопричиной этому режиссер фильма, председатель попечительского совета фонда «Шередарь» Александр Баршак видит уход из страны иностранных дистрибьюторов. По данным аналитиков Estimate Company, из-за исчезновения зарубежного контента в 2022 году российские фильмы обеспечили половину сборов от проката в стране, годом ранее их доля составила 25%.
Шикарная традиция
В январе новыми зрителями фильма «Ёлки-иголки» стали подопечные благотворительного Фонда Константина Хабенского и фонда «Шередарь». Организатор благотворительного показа приготовил сюрприз: с приветствием и новогодним поздравлением к зрителям обратились участники творческой группы: режиссер Александр Баршак, актеры Владислав Ветров, Владимир Гарцунов, Дмитрий Калихов. Актеры Алина Алексеева (та самая Катя), Павел Прилучный, Оскар Кучера и Гарик Сукачев специально для мероприятия прислали свои видеоприветствия.
После просмотра зрители поделились мнением о комедии. Дети и подростки похвалили ее за яркость и доброту, а взрослые подчеркнули, что она в духе прежних всем полюбившихся фильмов киностудии.
«Новогодняя романтическая комедия «Ёлки-иголки» — добрый, трогательный фильм для всей семьи. Сюжет картины несет очень простую идею: чудеса случаются, и очень часто, нужно только не забывать об этом. Спасибо организаторам из медиахолдинга MAER за инициативу провести такой показ. Мы верим, что позитивные фильмы, действительно, могут помочь людям в самых сложных ситуациях, и сегодня должно быть больше добрых российских фильмов — это, действительно, важно. Поэтому на Киностудии им. М. Горького мы с особым вниманием относимся к жанру комедии и всегда готовы участвовать в социально значимых проектах».
«У подопечных нашего фонда и MAER уже появилась шикарная традиция собираться здесь, смотреть фильмы и классно проводить время. Нас часто спрашивают, как нам можно помогать: «Только деньгами?». Нет, не только. Можно помогать своим временем, идеями, творчеством, всеми своими умениями — это то, чем с нами регулярно делится MAER, а теперь — ещё и создатели этой истории о чуде «Ёлки-иголки». Здорово, что мы продлеваем детям Новый год, и пусть их не покидает праздничное настроение!».
«Сейчас в российском кинематографе запускается очень много проектов, в том числе для детей. Не уверен, что за год наша индустрия сделает прорыв, но верные шаги в поиске собственного киносуверенитета точно будут. Наш фильм «Ёлки-иголки» — тому доказательство. Мы делали его для детей и родителей, чтобы зарядить надеждой, верой и передать близкие нашему духу советские традиции, которые киностудия им. Горького пытается проповедовать. Спасибо MAER, что организовал благотворительный показ и рассказал стране о нашей комедии».
«Я рад, что у нас в России есть фильмы, на которые хочется позвать друзей! В этот раз мы позвали подопечных двух благотворительных фондов. Дети и их родители увидели отличный фильм и снова окунулись в новогоднее настроение. А позитивные эмоции — это самое главное! Оптимизм помогает бороться с трудностями и добиваться поставленных целей. Было очень трогательно видеть, как реагируют дети в зале на приключения Кати. Благодарю всех, кто поучаствовал в организации благотворительного показа, и отдельно — творческую группу, которая по нашей просьбе подготовила детям сюрприз».
«Я играю в этом фильме папу, поэтому хочу пожелать папам терпения. Мы так любим беспомощность наших детей, что не даем им спокойно вырасти, и это ужасно. Нужно смиряться с тем, что когда-то они перестают быть маленькими. Спасибо MAER за рекламу фильма на экранах. О нашей комедии узнало столько людей! Такая помощь доброму делу просто бесценна!».
«В фильме мой герой, как и остальные, путешествует между разными чудесами. Он, можно сказать, и есть я! У него характер деловитый, боевитый, как у меня. Также он умеет разгонять пробки на дорогах и, мне кажется, я тоже умею. Но, самое главное, он, как и я, верит в чудеса! Желаю всем детям, чтобы в их жизни было больше чудес, больше веры в чудеса и в себя!».
«Не могу назвать своего героям «плохим парнем». Скорее, он и его напарник — олицетворение мужской дружбы. Работать над фильмом было в удовольствие: мы все товарищи, поэтому сьемки проходили в окружении улыбок. Спасибо MAER, что привели людей на нашу добрую комедию, продлили ощущение Нового года и подарили хорошее настроение».
Река добра
В 2023 году Благотворительный Фонд Константина Хабенского отметит свое 15-летие. С апреля 2008 года он помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь и возвращаться к полноценной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение, организует реабилитационные программы, проводит информационную работу с аудиторией, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, а также помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений.
За годы работы адресная помощь была оказана более 4 тысячам детей и молодых взрослых, свыше 10 тысяч подопечных и членов их семей приняли участие в реабилитационных программах и проектах фонда. Более 8 тысяч врачей при поддержке фонда приняли участие в различных образовательных проектах. 140 поставок современного высокотехнологичного оборудования и расходных материалов были реализованы для 11 медицинских учреждений Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Фонд «Шередарь» был создан в 2012 году и полностью посвятил свою работу развитию детской реабилитации в России. Он назван по имени реки Шередарь, которая протекает недалеко от места проведения реабилитационных программ, в поселке Сосновый Бор Владимирской области. В мае 2015 года там же был открыт детский оздоровительно-реабилитационный центр «Шередарь» – уникальное пространство, полностью доступное и безопасное для ребят с любыми физическими ограничениями. Главной целью фонд является в короткие сроки вернуть ребенку уверенность в своих силах и доверие к миру, показать, что он может гораздо больше.
Медиахолдинг MAER — трендсеттер рекламного рынка, оператор цифровой наружной рекламы. Управляет федеральной сетью медиафасадов. В Москве представлен в нише крупного и среднего, а также такси-формата. Расчет эффективности рекламных кампаний происходит с учетом технологии О2О (из офлайна в онлайн), которая позволяет дополнительно транслировать DOOH-контент в интернете.