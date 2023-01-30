ДОСТАВКА ПОЗИТИВНОГО НАСТРОЕНИЯ

«В фильме мой герой, как и остальные, путешествует между разными чудесами. Он, можно сказать, и есть я! У него характер деловитый, боевитый, как у меня. Также он умеет разгонять пробки на дорогах и, мне кажется, я тоже умею. Но, самое главное, он, как и я, верит в чудеса! Желаю всем детям, чтобы в их жизни было больше чудес, больше веры в чудеса и в себя!».

Дмитрий КАЛИХОВ актёр