Успеть вовремя

Успеть вовремяСельское хозяйство: как развиваться без дополнительного финансирования?
Нестандартные тренды
Банк России улучшил прогноз динамики ВВП страны в 2023 году – он очертил новый интервал: от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% согласно октябрьскому прогнозу. Банк России также расширил прогноз по росту ВВП на 2024 год – до 0,5-2,5%. Экономисты Международного валютного фонда тоже пересмотрели свой предыдущий прогноз в отношении России на 2023 год: вместо падения на 2,3% они увидели рост на 0,3%, в 2024 году они ожидают ускорения роста до 2,1%.
Одним из безусловных драйверов роста российской экономики является сельское хозяйство и производство продуктов питания – эти отрасли росли даже в самые сложные времена. По итогам 2022 года, который по количеству ограничений и давлению на экономику можно считать рекордным, сельское хозяйство РФ в целом продемонстрировало устойчивый рост: производство зерна выросло на 7,4%, масличных культур – на 12,3%. Реализация продукции в сфере животноводства в целом увеличилась на 5,4%.
Эксперты прогнозируют дальнейший рост, по некоторым отраслям – очень существенный. Так, к примеру, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько указывает, что в этом сезоне Россия впервые в своей истории станет крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла. Казалось бы, это хорошая новость, но она несет в себе и очевидные проблемы: в ближайшие 4-5 лет стране нужно нарастить мощности по переработке подсолнечника – на 3,5-6 млн тонн. В этом сезоне, по информации ИКАР, производство масличных культур может составить 28 млн тонн против 24,8 млн тонн сезоном ранее.
Аналогичная ситуация складывается и в других сегментах сельского хозяйства. Многие предприятия уже в 2022 году вложились в переоснащение производства – объем капвложений в России продемонстрировал в прошлом году 6-процентный рост вместо прогнозировавшегося ранее спада на 20%. Кроме того, перед смежными отраслями (пищевиками, селекционерами, производителями сельхозтехники) сегодня в полный рост встала задача наращивания производства – на фоне ухода из России многих иностранных производителей. С одной стороны, снижение конкуренции, высвобождение рыночных ниш – это положительный фактор для отечественных компаний. С другой стороны, удорожание логистики, выстраивание новых производственных цепочек, поиск новых партнеров замедляют и осложняют рост.
Бережливые технологии в действии
Разобраться, существуют ли менее затратные способы ускорить рост производства в сложившихся условиях, помогут эксперты – представители заинтересованных отраслей и консультанты Федерального центра компетенций (ФЦК). Экспертное обсуждение перспектив роста в сельском хозяйстве и смежных областях пройдет 22 марта в Москве.
«Наш опыт внедрения инструментов бережливого производства доказывает, что эти методы можно и нужно использовать в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, у машиностроителей. Дело в том, что на каждом производстве есть множество процессов, которые можно улучшить, заметно снизив издержки. Эксперты ФЦК, работавшие на разных предприятиях данных секторов, часто сталкивались с простоями оборудования при переналадке, с некачественным планированием, нерациональным расположением инструментов и так далее. Все это «бросается в глаза» нашим консультантам, в то время как руководство предприятия может воспринимать подобные «мелочи» как неотъемлемую часть рутины», – уверен генеральный директор ФЦК Николай Соломон.
Эффективность инструментов бережливого производства уже оценили около 1 000 компаний-участников нацпроекта «Производительность труда», который курирует первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов. Более 350 компаний заняты непосредственно в сельском хозяйстве, более 580 представляют пищевую промышленность и 25 специализируются на производстве сельхозтехники. Рост производительности труда у сельхозпредприятий, работавших с ФЦК, превосходит средний уровень и составляет 23%. Опережающими темпами у этих компаний растут добавленная стоимость и выручка: на 23% и 26% соответственно.
Например, в агропромышленном холдинге «ЭКО-культура» принципы бережливого производства применяют уже 4 из 13 тепличных хозяйств. Результаты ощутимые: в Ставрополье, например, удалось дополнительно заработать около 230 млн рублей – только благодаря тому, что эксперты ФЦК подсказали, как можно в 2 раза сократить время сбора и упаковки помидоров. Аналогичным образом в Ленинградской области выработка овощей выросла на 40%, а в Липецкой области – в 2 раза.
«Благодаря бережливым технологиям мы увеличим производительность линий фасовки томата с 20 до 40 тыс. штук в сутки. Переместили линию на новое место для уменьшения маршрутов, организовали рабочие места операторов линии. Кроме того, разработали новые стандарты работы с учетом дополнительного 3-ярусного конвейера и заказали дополнительное оборудование. Уже понятно, что с предложенными специалистами ФЦК мероприятиями мы достигнем значительного роста производительности фасовщиков и овощеводов», – поясняет генеральный директор ООО «Овощи Черноземья» (входит в АПХ «ЭКО-культура») Сергей Столяров.
Благодаря бережливым технологиям подмосковная фабрика «Элинар-бройлер» (один из крупнейших производителей мяса птицы в регионе, входит в холдинговую компанию «Элинар») на четверть увеличила объем производства полуфабрикатов из курицы только на одной линии и смогла дополнительно получить более 160 млн рублей экономического эффекта.
«Мы очень рады тому, что в течение последних полутора лет мы работаем с ФЦК в плотном содружестве. За это время мы реализовали проекты на нескольких площадках нашей группы компаний «Элинар». И везде мы получили хороший экономически эффект», – благодарит генеральный директор АО «Холдинговая компания «Элинар» Игорь Куимов.
Внедряем на практике
Важно, что бережливое производство не насаживается «сверху», а на практике проникает в повседневный рабочий ритм, становится частью обычного рабочего процесса. «Обучение сотрудников бережливому производству грамотно интегрировано в практику и четко синхронизировано с этапами реализации проекта. Каждый инструмент передается именно в тот момент, когда он необходим и может быть применим в определенном производственном процессе компании. Таким образом, методы, разработанные экспертами ФЦК, позволяют полученным знаниям перейти в конкретные навыки, а в некоторых случаях и прорывные действия», – раскрывает секреты генеральный директор ставропольского тепличного комплекса «Солнечный дар» (входит в агропромышленный холдинг «ЭКО-культура») Лев Берлин.
Генеральный директор производителя отечественной сельхозтехники – ООО «Пегас-агро», член совета директоров Ассоциации «Росспецмаш» Светлана Линник также подтверждает результативность бережливого подхода: «У нас производительность труда выросла более чем на 50%, удалось почти двукратно нарастить объем выпуска продукции: раньше с конвейера ежедневно сходило не более 3 единиц техники, а сегодня это 5 и более машин в день».
«Система кайдзен (бережливого производства – прим. ред.) у нас внедрена на всех этапах производства, обучение прошло две трети персонала. Действует система поощрений за предложения, которые позволяют снизить себестоимость продукции и повысить производительность и качество», – рассказывает она. И подчеркивает, что показатель роста производительности труда важен не сам по себе, а как залог экономического роста и устойчивости для всего предприятия, возможность находить ресурсы для дальнейшего развития.
В нынешних нестандартных экономических условиях многим отечественным компаниям потребуется системная помощь в поиске таких ресурсов для роста, в выборе и корректировке текущих стратегий развития и оптимизации бизнес-процессов.
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