Успеть вовремя

«Наш опыт внедрения инструментов бережливого производства доказывает, что эти методы можно и нужно использовать в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, у машиностроителей. Дело в том, что на каждом производстве есть множество процессов, которые можно улучшить, заметно снизив издержки. Эксперты ФЦК, работавшие на разных предприятиях данных секторов, часто сталкивались с простоями оборудования при переналадке, с некачественным планированием, нерациональным расположением инструментов и так далее. Все это «бросается в глаза» нашим консультантам, в то время как руководство предприятия может воспринимать подобные «мелочи» как неотъемлемую часть рутины», – уверен генеральный директор ФЦК Николай Соломон.