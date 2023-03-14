Участники «Гонки Легкова» получили особое приглашение
В минувшие выходные центром лыжного спорта России стала «Гонка Легкова» (0+). В забегах поучаствовало рекордное количество любителей спорта. Коммуникационным партнером гонки выступил медиахолдинг MAER.
Бок о бок с лучшими
11 марта в городе Пересвет Московской области поставлен новый рекорд: на лыжный старт вышло 1350 человек, что почти на 200 больше, чем годом ранее. Любителей лыжного спорта в девятый раз собрал чемпион Олимпиады в Сочи-2014 Александр Легков.
Центральным событием гонки стали состязания на шести дистанциях, самая длинная из которых — 30 км. Встать на лыжню и показать себя мог каждый, независимо от возраста и статуса. Самым юным участникам не исполнилось и четырех лет, самым возрастным — за 70, а у самых титулованных — золото летних и зимних Олимпиад.
В этом году «Гонку Легкова» посетили чемпионы Игр в Пекине Наталья Непряева и Вероника Степанова, призёр Пекина-2022 Александр Терентьев, золотой финишёр Ванкувера Никита Крюков, медалисты прошлых лет Анастасия Кулешова, Иван Черезов, Николай Круглов, Алексей Петухов, Иван Алыпов, член олимпийской сборной России на Играх в Пекине Артем Мальцев, член российской команды на Олимпиаде в Ванкувере Михаил Девятьяров и другие.
К известным лыжникам присоединились атлеты из других видов спорта. На лыжи встал золотой медалист Олимпиады в Лондоне-2012 гребец на байдарках-двойках Юрий Постригай, а призёр чемпионата мира из Казахстана Алексей Полторанин выбрал «Гонку Легкова» для первого официального старта за последние несколько лет.
Многие знаменитости участвовали в заездах вместе с детьми и близкими. Например, на лыжню вышла вся семья Александра Легкова, а также сестра олимпийской чемпионки Дарья Непряева. По словам лыжников, накал эмоций и острое желание победить сопровождали каждый метр трассы в Пересвете.
MAER привлёк внимание к «Гонке Легкова» с помощью крупноформатных цифровых экранов. Рекламная кампания охватила 14 млн россиян. Количество визуальных контактов с аудиторией (OTS) превысило 175 млн. Замеры показали, что посвященную фестивалю медиакампанию видели 40% участников Гонки.
«Легко не будет!»
Девиз гонки, обыгрывающий фамилию ее основателя, нашёл подтверждение буквально во всех забегах. В первую очередь, из-за высокого уровня сложности трассы, который соответствует уровню чемпионата мира. Трасса изобилуют круговыми поворотами — петлями, где лыжник на скорости должен резко развернуться, не выехать за пределы и не упасть. Также маршруты содержат несколько крутых подъёмов. И самый известный — подъём Легкова протяжённостью 400 метров. Он встречает спортсменов перед финишем в качестве последнего испытания.
Другая сложность — именитые атлеты, которые стартуют здесь наравне с любителями спорта. Делается это осознанно для высокой эмоциональной вовлеченности всех участников. Накал страстей вовсе не показной: в борьбе между профессионалами судьбу медали решают секунды, как это случилось в дуэли олимпийца Михаила Девятьярова и мастера спорта Алексея Чиркова на дистанции 10 км.
Особое приглашение
Одним из тех, кто обеспечил желающим встречу с титулованными спортсменами, стал коммуникационный партнёр гонки, оператор цифровой наружной рекламы MAER. Он посвятил гонке рекламную кампанию на крупноформатных цифровых экранах страны: медиафасадах и суперсайтах. Приглашение на фестиваль нашло живой отклик жителей Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Перми, Уфы, Самары, Тюмени, Волгограда, Сочи и других городов России.
Не успевшим зарегистрироваться на гонку в этом году MAER подарил уникальную возможность «заскочить в последний вагон». На рекламоносителях MAER был опубликован уникальный QR-код, с помощью которого опоздавшие смогли подать заявку, причем, абсолютно бесплатно. Этим шансом воспользовались 23 счастливчика.
MAER подсчитал, что посвящённую фестивалю медиакампанию видели 40% участников гонки. Так называемую «доходимость» удалось определить с помощью wi-fi-комплексов, которыми оснащён каждый рекламоноситель. Они фиксируют находящиеся вблизи MAC-адреса — уникальные идентификаторы гаджетов. За счёт аналогичных wi-fi-комплексов, установленных на фестивале, получилось выявить долю приведенных участников.
Александр ЛЕГКОВ, олимпийский чемпион Сочи-2014:
«Наша гонка направлена на то, чтобы все, кому дорог лыжный спорт, сплотились, стали сильнее и получили максимум удовольствия. Мы, россияне, в целом гостеприимная нация. Встречаем гостей так, как никто в мире. Наизнанку готовы вывернуться, чтобы всем было хорошо! Наш фестиваль — не исключение. И за многие годы благодаря MAER его знают миллионы. Очень благодарен таким партнерам, которые помогают поднять гонку на совершенно другой уровень!».
Наталья НЕПРЯЕВА, чемпион Олимпиады в Пекине-2022:
«Гонка Легкова» — настоящий праздник! Это образец того, как можно популяризировать лыжный спорт, делая традиционное, по сути, соревнование современнее, эмоциональнее и веселее. Фестиваль Александра Легкова способен привлечь в разы больше детей и подростков, из которых могут вырасти новые великие чемпионы. В этом его огромный потенциал».
Александр ТЕРЕНТЬЕВ, призёр Олимпиады в Пекине-2022:
«Для меня Мы — лыжники-профессионалы, участники олимпиад и чемпионатов, кубков мира — по-настоящему мощные мотиваторы для молодого поколения, которому интересны не только лыжи, но и спорт в целом. «Гонка Легкова» — история про развитие спорта в России, и чем больше детей, подростков она привлечёт — тем сильнее и здоровее будущее у страны».
Константин МАЙОР, владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER:
«Развитие спорта — одно из приоритетных социальных направлений в деятельности MAER. Будучи поклонниками лыжного спорта и партнерами «Гонки Легкова», мы стремились сделать ее максимально заметным и ярким событием, ведь от таких мероприятий зависит, не побоюсь высоких выражений, здоровье нации. Наши звезды спорта вдохновляют вести здоровый образ жизни, поддерживают позитивное настроение. С помощью ярких афиш на больших экранах мы призывали россиян присоединиться к гонке. И я рад, что её поклонников становится больше».
Артём Мальцев, двукратный победитель «Гонки Легкова»:
«Безграничное спасибо медиахолдингу MAER за огромную в буквальном понимании популяризацию фестиваля и спорта в нашей стране! Цифровые экраны MAER делают большое дело. Всегда приятно видеть на них товарищей-спортсменов. Это объединяет любителей лыж в единое информационное фан-пространство, мотивирует и заряжает. Спасибо компании MAER за активную работу и пропаганду правильных ценностей! Большая команда россиян это ценит»
Медиахолдинг MAER — трендсеттер рекламного рынка, оператор цифровой наружной рекламы. Владеет федеральной сетью медиаэкранов. Расчёт эффективности рекламных кампаний происходит с учетом технологии О2О (из офлайна в онлайн), которая позволяет дополнительно транслировать рекламный контент в интернете, для повышения конверсии и снижения стоимости привлечения клиентов. Совокупное количество визуальных контактов рекламного контента с аудиторией превышает 80 млн в сутки.