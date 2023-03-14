Участники «Гонки Легкова» получили особое приглашение

«Наша гонка направлена на то, чтобы все, кому дорог лыжный спорт, сплотились, стали сильнее и получили максимум удовольствия. Мы, россияне, в целом гостеприимная нация. Встречаем гостей так, как никто в мире. Наизнанку готовы вывернуться, чтобы всем было хорошо! Наш фестиваль — не исключение. И за многие годы благодаря MAER его знают миллионы. Очень благодарен таким партнерам, которые помогают поднять гонку на совершенно другой уровень!».