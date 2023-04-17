Гибкие и адаптивные: как сервисные компании меняют управление офисами на благо собственников и арендаторов

С тех пор немало событий влияло на рынок и его конъюнктуру: переход к гибридному режиму работы и желание компаний оптимизировать свои офисные площади, появление на рынке и развитие систем управления офисным трафиком, окончание самоизоляции и «размораживание» строительных проектов, приостановленных в пандемию – все это привело к пересмотру компаниями отношения к офисам и выработке новых требований и пожеланий. В 2022 году на рыночные прогнозы огромное влияние оказало введение санкций и уход с рынка большого количества крупных иностранных игроков. В турбулентное время компании с еще большей скрупулезностью подходили к выбору того, куда и как инвестировать деньги. Изменился портфель платежеспособного арендатора. Крупный бизнес начал курс на сокращение расходов и оптимизацию. Уровень вакантности (свободных площадей) в бизнес-центрах класса A и B+ показал значительный рост и составил 15.4% и 11% соответственно по итогам 2022 года (из отчета консалтинговой компании Ricci), что является максимальным показателем за последние несколько лет.