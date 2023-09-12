Почему нагревается ноутбук?
Нагревание ноутбуков в рабочем состоянии – дело обычное. Но как быть, если корпус лэптопа становится горячим уже через пару минут после включения устройства?
Признаки перегрева
Понять, что ПК перегрет, очень просто: он шумит во время работы, часто зависает, отключается или перегружается без помощи пользователя, а до корпуса и вовсе бывает невозможно дотронуться. Есть несколько признаков, свидетельствующих о проблемах в работе ноутбука:
при выполнении задач лэптоп неожиданно отключается – срабатывает защитная система, которая предохраняет оборудование;
шум слышен при любой интенсивности эксплуатации ПК – чем интенсивнее работа, тем выше шум;
дотрагиваться до вентиляционных отверстий на корпусе устройства некомфортно;
при достижении максимальной температуры ноутбук начинает зависать и перегружаться – так работают технические настройки;
из-за перегрева видеокарты появляются пиксели, полосы, ряби, искажается картинка;
вентиляторы шумят в нерабочее время. Лопасти работают интенсивнее для охлаждения процессора и избавления от горячего воздуха;
появился запах гари и жженого пластика.
Причины перегрева
Среди причин перегрева лэптопа:
неэффективная циркуляция воздуха в системе охлаждения. Большинство моделей охлаждается через радиатор. Достаточно положить ноутбук на диван и закрыть радиатор, чтобы система охлаждения работала некорректно. Чтобы не перекрыть доступ к кулерам, установите лэптоп дальше от стены и на гладкую поверхность;
сезонное использование. В помещении меняется микроклимат, поэтому повышается температура электроники. В жаркую погоду кулеры не справляются даже с привычной нагрузкой и быстрее нагреваются. Не оставляйте ноутбук под солнечными лучами и используйте охлаждающие подставки;
выполнение ресурсоемких задач. При интенсивной нагрузке видеокарта и процессор выделяют много тепла. Чем «тяжелее» программа, тем выше риск нагревания корпуса лэптопа. Для корректного функционирования ПК делайте перерывы в работе и закрывайте неиспользуемые вкладки и приложения;
много пыли. Скапливаясь внутри ноутбука, пыль перекрывает циркуляцию воздуха. Даже при небольшой нагрузке кулеры работают на высокой скорости. Чтобы избавиться от шерсти и пыли, придется разобрать лэптоп. Для самостоятельной очистки потребуются баллон со сжатым воздухом, ватная палочка, кисточка, фен (с поддержкой режима холодного воздуха). Если на ПК действует гарантия или вы просто боитесь сломать устройство, обратитесь в сервисный центр;
засохшая термопаста. Для повышения теплоотдачи ноутбука на чипы видеокарты и процессора следует нанести термопасту. Обновлять ее необходимо 3 раза в год, иначе получится обратный эффект. Достаточно разобрать лэптоп, извлечь компоненты, закрывающие радиатор, с помощью проспиртованной салфетки удалить пасту. Осталось аккуратно распределить пасту и вернуть на место все комплектующие;
проблемы с системой охлаждения. Шерсть и пыль блокируют лопасти вентилятора, и система охлаждения перестает работать. Проверить ее исправность просто. Достаточно выключить ПК, снять заднюю крышку, поставить устройство на твердую поверхность и запустить пару программ. Если устройство нагревается, а лопасти почти не крутятся, активная система охлаждения повреждена;
установка майнеров. Вредоносные программы снижают мощность ноутбука без согласия пользователей. Обнаружить проблему поможет антивирус.
Как быть?
Комплексный подход позволит устранить проблему и не допустить ее возникновения в будущем:
летом эксплуатируйте ноутбук в комнате, в которой работает вентилятор или кондиционер. Зимой держите лэптоп подальше от тепловых пушек и батарей;
работать за ПК в кровати можно. Главное, приобрести подставку;
отключайте программы, которыми не пользуетесь – не допускайте интенсивной нагрузки на ноутбук;
хотя бы пару раз в год очищайте устройство от пыли и шерсти.
Перед эксплуатацией ноутбука ознакомьтесь с особенностями его работы. У каждой модели свой максимальный температурный режим. Используя лэптоп в соответствии с советами производителя, можно продлить срок его службы и не допустить перегрева.
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