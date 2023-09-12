Почему нагревается ноутбук?

Понять, что ПК перегрет, очень просто: он шумит во время работы, часто зависает, отключается или перегружается без помощи пользователя, а до корпуса и вовсе бывает невозможно дотронуться. Есть несколько признаков, свидетельствующих о проблемах в работе ноутбука: