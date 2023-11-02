Франшиза компании Big Data: инновации и новая эра во франчайзинге

Роман Богданов и Виталий Шонвадзе, партнеры по франшизе, рассказывают о своем знакомстве с компанией, об успешном сотрудничестве и о том, кому стоит, а кому не стоит продавать продукт: «Мы всегда делали упор на то, чтобы сохранить клиентов и продлить с ними сотрудничество. И чтобы успешно продлевать, необходимо продавать свой продукт правильным клиентам, а не пытаться продать тем, кто не нуждается в нем или не умеет правильно им пользоваться.»