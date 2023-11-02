Франшиза компании Big Data: инновации и новая эра во франчайзинге
Сейчас многие знают компанию Big Data как крупную франчайзинговую сеть с множеством партнеров, статусом резидента Сколково, собственными мероприятиями и Дмитрием Дибровым в качестве амбассадора. Однако прежде чем стать той компанией, которой она является сейчас, Big Data прошла долгий и, местами, непростой путь.
Начало истории франшизы Big Data
Все началось 6 лет назад, когда Богдан Першин приобрел франшизу IT-агентства со специальным ПО для поиска потенциальных клиентов в бизнес с гарантией результата. Однако вскоре он обнаружил новые точки роста в работе бизнес-модели и решил разорвать узы с компанией, поставив перед собой новую цель.
«Нашей целью стало разработать собственный бренд и продукт. Для этого нам потребовалось приобрести права на использование своего бренда, а также на доработку и улучшение продукта», – говорит Богдан.
После успешной покупки продукта команда провела множество изменений и улучшений, добавив автоматизированный прозвон клиентов, обновив дизайн системы и расширив список поставщиков данных.
Следующим этапом стало развитие собственной франчайзинговой сети. Руководствуясь совершенно новыми принципами, компания Big Data полностью изменила подход к работе как со своим продуктом, так и с самой франшизой.
Главный принцип компании Big Data
Изначально, как и любое IT-агентство, Big Data реализовывали свои продукты конечным клиентам. Затем началось масштабирование через франшизу. Это решение успешно повлияло на функционирование всей компании и позволило ей выйти на совершенно новый уровень.
Принцип формирования новых представительств компании Big Data основан на создании сильных команд из 7 специалистов для каждого франчайзи, что позволяет обеспечить индивидуальную поддержку и стабильную прибыль. Такая стратегия предусматривает регулярные наборы новых представительств после достижения определенных результатов.
В каждую команду входят:
1. аккаунт-менеджер (наставник по продажам),
2. технический специалист,
3. hr-менеджер (специалист по подбору персонала),
4. маркетолог,
5. юрист,
6. бухгалтер,
7. бизнес-тренер.
Такая большая команда нужна по нескольким причинам. Первая – компания заботится о своих партнерах и продолжает помогать им даже после запуска франшизы. Главная цель – подготовить франчайзи так, чтобы он мог работать самостоятельно, но всегда имел поддержку головного офиса в случае возникновения проблем.
Вторая причина заключается в том, что немало франчайзи компании изначально были новичками в мире бизнеса. Для каждого из них компания проводит специальные консультации, которые длятся вплоть до запуска франшизы. За это время будущий франчайзи узнает об основах маркетинга и функционирования франшизы. Остальные знания он получает постепенно, руководствуясь советами своей опытной команды и, разумеется, головного офиса.
Что предлагает франшиза Big Data
Как мы уже выяснили, основной целью компании стало создание стабильной франчайзинговой сети, состоящей из постоянных партнеров. Франшиза Big Data отличается от других маркетинговых агентств и от технологии, по которой работали изначально, за счет собственных инноваций и смелых решений:
1. Контроль над номерами. Big Data использует роботов для проверки каждого выданного телефонного номера, чтобы удостовериться в его актуальности перед передачей клиенту и не предоставлять пустые номера.
2. Модель оплаты. Важно понимать, что Big Data продает не сами номера. Она предоставляет контакты с оплатой только за успешное установление соединения и заинтересованность клиента в сотрудничестве для конечного клиента, купившего продукт у ГО или франчайзи. Это обеспечивает высокую ценность для ее партнеров.
3. Расширенная база данных. Компания имеет более широкий доступ к данным операторов мобильной связи, что повышает точность определения контактов, нежели чем любая другая компания, оказывающая смежные услуги.
4. Качество технической поддержки. Большая команда специалистов Big Data гарантирует, что клиенты остаются довольны сервисом и сотрудничеством. Они также используют систему Интерком для статистической обратной связи. По данным компании, более 90% клиентов остаются довольны качеством обслуживания.
5. Целевая аудитория. Big Data помогает партнерам выбирать наиболее подходящие контакты, а не предоставляет все подряд, перемешивая целевые и нецелевые лиды. В основе работы инструмента лежат действия посетителей сайта, которые помогают предоставлять более целевые данные.
6. Юридическая поддержка и гарантии. Компания берет на себя юридические риски за оказание услуги и предоставляет гарантии возврата в случае, если партнер не достигает окупаемости (при условии выполнения всех пунктов договора). При этом, после возврата средств, франчайзи по-прежнему может владеть франшизой и зарабатывать прибыль.
7. Открытость и прозрачность. Big Data активно взаимодействует с рынком, предоставляет информацию о команде и партнерах на сайтах, дает доступ ко всем нужным документам. Перед покупкой франшизы каждый желающий может ознакомиться со всей интересующей информацией.
Поддержка франчайзи
Помимо постоянной связи с головным офисом и настроенной техподдержки, компания Big Data предоставляет франчайзи уникальную систему поддержки. Франчайзи получают доступ к базам данных потенциальных клиентов, что значительно сокращает затраты на поиск клиентов. Эти базы включают:
1. Базу по сферам деятельности. Big Data предоставляет адаптированные базы данных для различных отраслей, что позволяет франчайзи быть на шаг впереди конкурентов.
2. Базу контактов ключевых лиц. Базы данных включают контакты учредителей и генеральных директоров, принимающих стратегические решения.
3. Базу контактов организаций с высоким оборотом. Для франчайзи, работающих с крупными клиентами, базы данных Big Data предоставляют информацию о компаниях с выручкой свыше 500 000 000 рублей в год.
4. Базу Контур Фокус. Партнеры получают доступ к подробной информации о юридических лицах и характеристиках их сайтов, что помогает адаптировать предложения.
5. Контакты потенциальных клиентов из других агентств. Big Data предоставляет контакты людей, проявивших интерес к рекламным продуктам в других агентствах.
6. Индивидуальный поиск контактов. Если у франчайзи есть специфические запросы, Big Data готова выполнить поиск контактов собственников любых компаний.
Государственная поддержка
Сфера информационных технологий сейчас в приоритете для государства, и Big Data, разумеется, помогает каждому франчайзи получить всевозможные льготы. Они включают в себя:
- Освобождение от уплаты НДФЛ для сотрудников компании. В течение 3 лет сотрудники компании могут быть освобождены от уплаты НДФЛ.
- Льготную ипотеку с низкой ставкой. Сотрудники аккредитованной компании могут воспользоваться льготной ипотекой на время своей работы.
- Отсрочка от призыва на военную службу для сотрудников IT-компаний. Сотрудники IT-компаний получают отсрочку от призыва на военную службу на время работы.
- Гранты на разработку и развитие IT-продуктов. Big Data помогает франчайзи подать заявку на гранты для разработки и расширения IT-продуктов.
Достижения компании Big Data
Сейчас компания Big Data преодолела все трудности и находится на основном этапе своего развития – привлечении новых партнеров. В 2022 году компания получила несколько значимых достижений, которые помогают ей завоевывать внимание и доверие будущих партнеров и клиентов:
1. Франшиза, одобренная Сбербанком. Банк официально рекомендует бизнес-модель компании с гарантией результата и множеством плюсов, среди которых: бизнес-модель, инструктирующая как продавать на 100 млн в год; юридическая гарантия окупаемости при условии соблюдения регламентов работы; постоянное сопровождение, не только на этапе запуска и многое другое.
2. Статус резидента Сколково. Получить это звание совсем непросто, и компании Big Data нужно было пройти через тщательный отбор, чтобы доказать свою эффективность.
Компания устраивает ежегодные встречи франчайзи, на которые приглашает своих партнеров, а также различных спикеров. На этих встречах франчайзи делятся своими историями, рассказывают об успехах и трудностях, с которыми столкнулись за время работы.
Последняя встреча состоялась в сентябре этого года, в Москве, в технопарке Сколково. Главным спикером был Виталий Голицын. Виталий – бизнес-тренер по продажам, выступавший в более 10 городах России, 17 странах и входящий в ТОП бизнес-тренеров по продажам РФ 2023 года.
Сейчас среди пользователей сервиса можно выделить BMW, ВТБ, Открытие, Теле2, МТС и тысячи других крупных компаний. Они на постоянной основе используют инструменты лидогенерации для увеличения количества клиентов и повышения прибыли.
Отзывы владельцев франшизы Big Data
Партнеры по франшизе часто рассказывают о своем опыте работы с компанией, дают советы начинающим предпринимателям и просто делятся интересными и вдохновляющими историями.
Франчайзи компании Алексей Лесников описывает свои первые шаги в качестве франчайзи таким образом: «Моя ежедневная практика заключалась в том, чтобы с каждым днем делать больше, чем вчера. Я уделял внимание изучению процессов создания сайтов, настройке рекламы, созданию технических заданий, освоению навыков продаж и более глубокому пониманию нашего продукта. Моя главная цель состояла в том, чтобы сегодня сделать больше, чем вчера.» Весь этот труд не прошел даром. За год среднемесячный оборот его предприятия составил 750 тысяч рублей.
Роман Богданов и Виталий Шонвадзе, партнеры по франшизе, рассказывают о своем знакомстве с компанией, об успешном сотрудничестве и о том, кому стоит, а кому не стоит продавать продукт: «Мы всегда делали упор на то, чтобы сохранить клиентов и продлить с ними сотрудничество. И чтобы успешно продлевать, необходимо продавать свой продукт правильным клиентам, а не пытаться продать тем, кто не нуждается в нем или не умеет правильно им пользоваться.»
Итог
Франшиза Big Data в 2023 году – востребованное направление в мире IT-компаний. Бизнес-модель, которая позволяет продавать отечественные инструменты лидогенерации, привлекает все большее внимание как со стороны клиентов, так и со стороны будущих партнеров.
Уже сейчас сервисом пользуются тысячи клиентов, а компания имеет множество достижений, и в ближайшее время, несомненно, она достигнет еще больших высот, окончательно закрепив свое имя в списке лучших IT-франшиз России.