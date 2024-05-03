Кредит для бизнеса: практические рекомендации предпринимателям

Среди минусов отметим то, что в случае неудачи бизнеса вы все равно будете нести кредитные обязательства. Бизнес-кредиты, как мы говорили выше, не всегда выдаются под максимально выгодные условия, особенно по сравнению с теми, под которые выдаются потребительские кредиты, а некоторые кредиторы требуют предоставления гарантий или залога для предоставления кредита.