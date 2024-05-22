Шанс на уникальную карьеру

«Я вижу с каким трепетом занимаются здесь с талантливыми детьми педагоги школы. Они словно гранят драгоценные камни, сумев разглядеть в этих маленьких человечках божий дар. Верю, возможно, уже через несколько лет они станут блистать на главных сценах нашей страны. Ну а пока перед нами стоит задача сообщить стране об уникальном шансе. Мы запустили информацию о наборе в балетную школу с помощью всей нашей сети медиафасадов. За две недели ее увидят более 6,5 миллиона жителей Москвы и Подмосковья, а общее количество просмотров превысит 58 миллионов. Спешим, ведь прием заявок проводится до конца мая», — рассказал Константин Майор.