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Шанс на уникальную карьеру

Десять детей впервые смогут получить грант на обучение в уникальной московской балетной школе, которая в дальнейшем откроет детям путь в мир профессиональной хореографии. Грантодателем выступил Константин Майор, основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР. В мае 2024 года он вошел в попечительский совет Центральной балетной школы (ЦБШ) «Pre-Академия».

Балетный грант рассчитан на детей в возрасте 9-10 лет. В течение двух лет десять счастливчиков будут готовиться к поступлению в ведущие академии хореографии и хореографические училища Москвы и Санкт-Петербурга. Отбор в спецкласс будет проходить на конкурсной основе – 1-й тур продлится до конца мая. Куратором курса выступит прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина, а педагогом класса станет солистка Большого театра Светлана Павлова.

Обе именитые балерины служат в ЦБШ «Pre-Академия», в попечительский совет которой недавно вошел руководитель медиахолдинга МАЕР. Основатель и руководитель Центральной балетной школы Людмила Андрюшина считает, что сотрудники школы и медиахолдинг МАЕР «смотрят в одном направлении и работают в одной системе ценностей».

«Сейчас, по прохождению первых пяти лет жизни школы, ее становления и развития, наступило время для того, чтобы дать не только медийную, но и финансовую поддержку воспитания талантливых детей. Я благодарю Константина Валерьевича Майора за решительность, открытость и готовность присоединиться к работе нашей уникальной школы. Уверена, что партнерство будет эффективным и плодотворным для наших воспитанников», — прокомментировала событие Людмила Андрюшина.

Новому попечителю балетной школы Константину Майору показали, как занимаются юные балерины. Уютный особняк школы расположен в переулке Сивцев Вражек в историческом центре Москвы. В залах уложен специальный «балетный» пол, благодаря которому получается избежать профессиональных травм. Кроме того, в каждом зале есть все необходимое для занятий: звуковое оборудование, освещение, системы ионизации и очистки воздуха.

«Я вижу с каким трепетом занимаются здесь с талантливыми детьми педагоги школы. Они словно гранят драгоценные камни, сумев разглядеть в этих маленьких человечках божий дар. Верю, возможно, уже через несколько лет они станут блистать на главных сценах нашей страны. Ну а пока перед нами стоит задача сообщить стране об уникальном шансе. Мы запустили информацию о наборе в балетную школу с помощью всей нашей сети медиафасадов. За две недели ее увидят более 6,5 миллиона жителей Москвы и Подмосковья, а общее количество просмотров превысит 58 миллионов. Спешим, ведь прием заявок проводится до конца мая», — рассказал Константин Майор.

«Мы принимаем заявки онлайн, понимаю, что только так в сжатые сроки можно оперативно провести набор на двухлетнее обучение. Мы благодарны Константину Майору за поддержку юных талантов и предоставления грантов на их обучение. Такая реальная и ощутимая помощь детям — бесценный вклад в их развитие, в развитие культуры России, — отметила народная артистка России, прима-балерина Большого театра и художественный руководитель ЦБШ Екатерина Шипулина.

ЦБШ «Pre-Академия» открылась в 2019 году. Специализируется на подготовке детей к поступлению в хореографические училища и академии, а также дает возможность продолжать обучение по программе 12+ по специальной методике по классам: классический балет, современная хореография и современный танец.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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