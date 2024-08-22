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СберМобайл расширил покрытие на все регионы Северного Кавказа

Виртуальный оператор связи СберМобайл объявил о начале работы в новых регионах Северного Кавказа: Чечне, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Ранее компания запустила услуги связи в Ставропольском крае, Северной Осетии и Дагестане. 

В семи регионах Северо-Кавказского федерального округа СберМобайл использует инфраструктуру МегаФона. В остальных субъектах России оператор представлен на сетях Tele2. Это партнерство с разными опорными операторами позволяет СберМобайлу охватывать больше территорий и обеспечивать клиентам стабильную и качественную связь. Так, на Северном Кавказе сеть Tele2 пока отсутствует, а инфраструктура МегаФона хорошо представлена.

«Мы обладаем максимальным покрытием сети среди операторов связи и скоростью передачи данных, что очень важно для СберМобайла и его абонентов. Кроме того, мы располагаем огромным опытом и экспертизой в области виртуальных мобильных операторов связи за счет развития на своей сети виртуального оператора Yota», — отмечает Александр Шинкарев, директор департамента по работе с операторами связи и роумингу МегаФона, — эти составляющие являются надежным фундаментом для успешной реализации совместного проекта со СберМобайлом».

Отдельные тарифы СберМобайл включают безлимитный трафик на популярные мессенджеры, соцсети, онлайн-кинотеатр и аудиосервис. В дополнение оператор предоставляет защиту от спам-звонков и мошенников.

«Северный Кавказ является для нас приоритетным регионом. Здесь проживает более 10 миллионов человек, а местные достопримечательности ежегодно привлекают миллионы туристов. Мы стремились как можно скорее начать здесь работу. Уверен, что наши услуги и экосистема банка  станут востребованными среди местных жителей», — говорит генеральный директор СберМобайл Сергей Волков.

На новой территории компании не придется выстраивать с нуля сеть дистрибуции. Сим-карты оператора доступны в любом офисе банка. На Северном Кавказе банк имеет 443 точки продаж. Кроме того, подключиться к оператору можно через мобильное приложение банка (18+) или на сайте оператора, заказав цифровую карту.

В настоящее время СберМобайл работает в 76 регионах России. Оператор планирует охватить всю страну. Летом компания договорилась с ООО «К-телеком» о том, что на сетях последнего начнет предоставлять услуги связи в Крыму и Севастополе. Запуск планируют осуществить до конца 2024 года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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