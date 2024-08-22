СберМобайл расширил покрытие на все регионы Северного Кавказа
Виртуальный оператор связи СберМобайл объявил о начале работы в новых регионах Северного Кавказа: Чечне, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Ранее компания запустила услуги связи в Ставропольском крае, Северной Осетии и Дагестане.
В семи регионах Северо-Кавказского федерального округа СберМобайл использует инфраструктуру МегаФона. В остальных субъектах России оператор представлен на сетях Tele2. Это партнерство с разными опорными операторами позволяет СберМобайлу охватывать больше территорий и обеспечивать клиентам стабильную и качественную связь. Так, на Северном Кавказе сеть Tele2 пока отсутствует, а инфраструктура МегаФона хорошо представлена.
«Мы обладаем максимальным покрытием сети среди операторов связи и скоростью передачи данных, что очень важно для СберМобайла и его абонентов. Кроме того, мы располагаем огромным опытом и экспертизой в области виртуальных мобильных операторов связи за счет развития на своей сети виртуального оператора Yota», — отмечает Александр Шинкарев, директор департамента по работе с операторами связи и роумингу МегаФона, — эти составляющие являются надежным фундаментом для успешной реализации совместного проекта со СберМобайлом».
Отдельные тарифы СберМобайл включают безлимитный трафик на популярные мессенджеры, соцсети, онлайн-кинотеатр и аудиосервис. В дополнение оператор предоставляет защиту от спам-звонков и мошенников.
«Северный Кавказ является для нас приоритетным регионом. Здесь проживает более 10 миллионов человек, а местные достопримечательности ежегодно привлекают миллионы туристов. Мы стремились как можно скорее начать здесь работу. Уверен, что наши услуги и экосистема банка станут востребованными среди местных жителей», — говорит генеральный директор СберМобайл Сергей Волков.
На новой территории компании не придется выстраивать с нуля сеть дистрибуции. Сим-карты оператора доступны в любом офисе банка. На Северном Кавказе банк имеет 443 точки продаж. Кроме того, подключиться к оператору можно через мобильное приложение банка (18+) или на сайте оператора, заказав цифровую карту.
В настоящее время СберМобайл работает в 76 регионах России. Оператор планирует охватить всю страну. Летом компания договорилась с ООО «К-телеком» о том, что на сетях последнего начнет предоставлять услуги связи в Крыму и Севастополе. Запуск планируют осуществить до конца 2024 года.