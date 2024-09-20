Единое цифровое пространство для рекламы в России
МАЕР удвоил масштаб информирования аудитории от Владивостока до Петербурга
Медиахолдинг МАЕР удвоил количество визуальных контактов с транслируемой информацией за два года. По данным аналитиков холдинга, этот показатель за 2023-2024 годы увеличился на 93% и превысил 6,5 миллиарда в месяц.
В настоящий момент площадь всех цифровых поверхностей единой медиасети превысила 50 тысяч квадратных метров, причем более 27 тысяч – это цифровые экраны и медиафасады в регионах.
«Мы создаем в России единое цифровое уличное медиапространство. Сегодня общая аудитория нашего медиахолдинга – уже порядка 30 миллионов человек. Стремительная цифровизация рекламного рынка в регионах открывает абсолютно новые возможности для бизнеса, продвижения национальных и социально значимых проектов, государственной политики. Например, по данным АКАР за первое полугодие, рекламный рынок Санкт-Петербурга вырос на 27%, Воронежа – на 25%, Казани – на 29%, Перми – на 20%, Екатеринбурга – на 23%, Уфы – на 24%. Наш медиахолдинг во всех этих регионах выстраивает единую рекламную сеть уличных экранов. И мы видим, что цифровую трансформацию российских городов активно приветствуют сами жители. Высокотехнологичные медиаэканы делают города современными, а люди получают всю важную информацию прямо на улице», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
В Казани новый высокотехнологичный медиафасад расположен на одной из самых оживленных магистралей и обеспечивает порядка 55 миллионов визуальных контактов с транслируемой информацией в месяц. Цифровой экран хорошо просматривается с полутора километров. Учитывая, что медиахолдинг активно развивает новое медиа, кроме коммерческой информации жители и гости столицы Татарстана получили возможность следить за флагманскими российскими проектами, оперативно узнавать о социально значимых инициативах, получать новости в режиме реального времени, и даже видеть старты космических ракет с космодромов Восточный и Байконур.
В Воронеже открылся новый современный медиафасад площадью 500 квадратных метров – он стал крупнейшим в городе. С его запуском МАЕР получил дополнительную аудиторию в городе: порядка 500 тысяч человек в месяц. Это половина от миллионного населения столицы Черноземья. Большой и яркий медиафасад начал трансляцию в юго-западной части города на здании Дома быта на улице 20-летия Октября. Он гармонично вписан в городскую среду, перекресток перед ним – одно из самых оживленных мест в городе с большим пешеходным и автомобильным трафиком. Поблизости находятся Воронежский цирк и торгово-развлекательный центр «Европа» – популярные точки притяжения горожан.
«Воронеж – крупный промышленный город, который динамично развивается. Новый медиафасад ежемесячно дополнительно будет привлекать свыше 56 миллионов взглядов. Это колоссальные возможности для бизнеса в продвижении. В общей сложности в Воронеже менее чем за год мы смогли установить четыре конструкции на самых оживленных и значимых участках города. Еще один медиафасад на улице Ленина – прямо на въезде в исторический и деловой центр стороны Северного моста. Также два цифровых экрана установлены на оживленном участке Московского шоссе. Дорога ведет к крупнейшему в городе ТРЦ «Град», местному аэропорту, крупным автоцентрам. Теперь смело можно сказать, что мы охватили практически весь город, и любой активный житель Воронежа в течении дня, так или иначе видит интересную и нужную информацию на наших крутых видеоэкранах», – директор по региональному развитию МАЕР в Воронеже Евгений Журавлев.
Слова директора по региональному развитию подтверждает исследование агентства Vision. Проводя опросы жителей в регионах России, аналитики подсчитали, что размещение рекламной кампании в Воронеже всего на четырех конструкциях позволяет охватить за неделю 53% населения в возрасте 18-55 лет, а за месяц – 87%.
Воронежу 21 сентября исполняется 438 лет, и расширение сети нового уличного медиа стало своеобразным подарком от медиахолдинга. Здесь уже стартовали флагманские проекты, один из которых посвящен демографии. 2024 год объявлен президентом Годом семьи.
Екатеринбург в дополнение к медиафасаду на улице Малышева получил сразу шесть новых медиаэкранов: три двусторонних цифровых билборда – на ключевых дорогах с высочайшим уровнем автомобильного и пешеходного трафика. Среди них улица 8 марта – одна из самых длинных в Екатеринбурге и проходящая через главную площадь. Только эта конструкция обеспечит охват ключевых транспортных потоков со всего города. А вместе с другими экранами, в том числе уже действующим медиафасадом на улице Малышева в центре, конструкции МАЕР позволят бизнесу оперативно доносить информацию до жителей большинства районов.
«При создании единой уличной медиасреды в городах мы уделяем значительное внимание выбору локации для размещения цифровых экранов. Для нас важно, чтобы коммуникация с аудиторией была эффективной и удобной. Благодаря собственным рекламным технологиям мы можем менять креативы в зависимости от освещения, автомобильного трафика, погоды. Мы знаем, кто наша аудитория, кто видит ту или иную рекламу на экранах, мы умеем эти данные использовать для ретаргетинга. У нас точная аналитика, данные верифицируются, в том числе электронными площадками и операторами мобильной связи. Дополнительная корректировка показателей проводится с использованием видеокамер и последующей обработки потока искусственным интеллектом», – подчеркнул Константин Майор.
Цифровой инвентарь в Уфе, уже получивший серьезный апгрейд в начале августа, пополнился еще двумя новыми цифровыми билбордами. Они располагается на улице Энтузиастов, которая проходит через современный густонаселенный район. Он активно застраивается новыми жилыми комплексами, увеличивается численность населения.
«Представители бизнеса выбирают эту локацию для развития коммерческой и гражданской инфраструктуры. В непосредственной близости расположен конноспортивный комплекс “Акбузат”, в котором регулярно проводятся соревнования самого высокого уровня. Также в зоне расположения конструкций находятся один из крупнейших торговых центров Уфы “Планета”, многочисленные АЗС, ТК “Октябрьский”, Башкирский экономико-юридический колледж, автосалоны и дилерские центры, продуктовые магазины, отделения банков, аптеки», – сообщил директор по развитию МАЕР в Уфе Ратмир Загиров.
Три новых односторонних цифровых билборда запущено в Перми. Один из них расположен на ключевой транспортной магистрали города – шоссе Космонавтов, второй собирает трафик с его важнейшего ответвления – улицы Подлесной. Третья конструкция установлена на бульваре Гагарина вблизи ключевых административных зданий. Таким образом аудитория уличной медиасети МАЕР в Перми – более половины всех жителей, в месяц – свыше 67 миллионов визуальных контактов.
Продолжает медиахолдинг МАЕР выстаивать сеть цифровых экранов и в Санкт-Петербурге – здесь начал трансляцию, в сентябре запущен четвертый цифровой двухсторонний суперсайт на самой оживленной магистрали Санкт-Петербурга – кольцевой автомобильной дороге. Для идеального присутствия в Петербурге рекламные поверхности должны обеспечивать контакт с 1,5 миллиона человек в сутки. Это позволит охватывать 90% жителей региона в течение месяца.
«Учитывая постоянно растущий спрос бизнеса на цифровой формат, медиахолдинг расширяет инвентарь и в Московском регионе. Буквально на днях мы запустили три новых цифровых двусторонних билборда в Красногорске. Все расположены на разных участках Мякининского шоссе, дорога через него проходит на въезд в жилой квартал и яхт-клуб элитного ЖК. В целом сегодня выстроенная цифровая медиасеть в Москве и Московском регионе сегодня может охватить свыше 17 миллионов человек, это более 5 миллиардов визуальных контактов в месяц. А общая площадь поверхностей превышает 23 тысячи квадратных метров. Все это – уникальные цифровые возможности для бизнеса и продвижения наших национальных приоритетов. Цифровую трансформацию рекламного рынка уже не остановить», – подчеркнул Константин Майор.