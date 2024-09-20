Единое цифровое пространство для рекламы в России

«Воронеж – крупный промышленный город, который динамично развивается. Новый медиафасад ежемесячно дополнительно будет привлекать свыше 56 миллионов взглядов. Это колоссальные возможности для бизнеса в продвижении. В общей сложности в Воронеже менее чем за год мы смогли установить четыре конструкции на самых оживленных и значимых участках города. Еще один медиафасад на улице Ленина – прямо на въезде в исторический и деловой центр стороны Северного моста. Также два цифровых экрана установлены на оживленном участке Московского шоссе. Дорога ведет к крупнейшему в городе ТРЦ «Град», местному аэропорту, крупным автоцентрам. Теперь смело можно сказать, что мы охватили практически весь город, и любой активный житель Воронежа в течении дня, так или иначе видит интересную и нужную информацию на наших крутых видеоэкранах», – директор по региональному развитию МАЕР в Воронеже Евгений Журавлев.