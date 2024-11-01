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Все цвета джаза Теоны Контридзе: о принципах в работе и жертвенном пути музыкантов

Певица, ведущая и продюсер Теона Контридзе вступила в команду жюри музыкальной премии «Все цвета джаза», организатором которой является Радио Jazz. Церемония награждения пройдет 26 ноября, в зале Omega Rooftop. В эксклюзивном интервью радиостанции Теона рассказала о своих принципах в работе, посетовала на тернистый путь джазового исполнителя в России и объяснила, почему не получает удовольствия от работы в кино.

- Когда вы поняли, что джаз – это ваше?

Я никогда и не понимала, что джаз – это мое (смеется). Я не джазовая певица, и никогда себя таковой не считала. Джаз – лишь элемент в моем шоу. Это жизнь, импровизация, наука. Я люблю этот стиль. Абсолютно моя музыка, но я не делаю джаз.

- И как быть с джаз-панком?

Знаете, я скорее укомплектовала эти два слова для того, чтобы создать некую взаимоисключающую атмосферу в самом названии. Чтобы люди понимали, что имеют дело с разрушением формы, а не ее созиданием. И на их глазах будет происходить некая мистификация: все шаблоны будут рассыпаться.

- Согласились бы еще раз сыграть в кино?

Обожаю смотреть кино, но не люблю в нем сниматься. Я играла в четырех фильмах – процесс не доставил никакого удовольствия. Потому что привыкла к той деятельности, которая подразумевает после проделанного труда аплодисменты. А у кино этого нет. Вот такая я! (смеется)

- Лариса Долина назвала джазовый фестиваль в Тбилиси в 1989 году самым запоминающимся выступлением. Какое отношение у грузин к этой музыке?

Для грузин джаз – органическая среда. Фольклор сравнительно с академической музыкой всегда звучит достаточно просто. Грузины же в музыкальном смысле очень сложносочиненные. У моего народа существует внутренний запрос на сложность, а не упрощение: для грузин чем сложнее, тем лучше.

- Как считаете, сложно ли сегодня стать звездой?

Путь джазового исполнителя в нашей стране не подразумевает звездность. Скорее, это миссионерская позиция… Я бы сказала миссионерско-монашеская. Джазовый музыкант в нашей стране во избежание иллюзий изначально должен понимать, что он должен этим заниматься, потому что не может этим не заниматься. И должен быть уже счастлив, иначе сорвется – это очень жертвенный путь. Особенно в России. Мне очень бы хотелось, чтобы джазовые музыканты интересовались публикой. Потому что публика ровно так же не интересуется артистом, если он не интересуется ей.

- Что вы вкладываете в понятие «интересоваться»?

Элемент интертеймента, элемент шоу, самопрезентации. Раз уж ты вышел на сцену, значит, ты уже понимаешь, что тебя интересуют люди, и ты должен сделать все, чтобы их заинтересовать.

- История от Теоны Контридзе, которая первой всплывает в голове.

Когда мы только начали с моей потрясающей группой ивент-движение, к нам очень настойчиво подходили разные люди и просили, чтобы мы спели «А нам все равно». Но я не выполняю заказы. Потому что знаю, что это непаханное поле: разрешишь одно, потом захотят «Владимирский Централ», за ним «Ай ручеёчек-ручеёк». И где ты окажешься – непонятно. Однажды я предложила ребятам сделать свою версию «А нам всё равно», но сделать так аритмично, чтобы никто никогда не смог подпеть. С акцентом на третью долю – музыканты поймут, о чем я говорю. Люди хотели топать, хлопать, подпевать, но у них не получалось. А звучало очень классно!

Однажды нам предложили на выступлении в «Барвиха Luxury Village» сто тысяч евро за лезгинку – мы не исполнили. Правда, я похудела на пять килограмм за секунду, но все равно отказались это делать.

- Почему?

Мое «нет», наверное, иррационально. Этот панический страх потерять себя, а вместе с собой потерять совесть, честь и даже внешность все время дышит в спину. Поэтому и отказываюсь от подобных предложений.

- Что слушают ваши дети?

Сын держит в строжайшем секрете – не имею представления, что он слушает. У дочки широкой размах, она идет по правильному пути. Буквально позавчера вместе слушали песни Френка Оушена. Сегодня она на соуле, на рэпе – в общем, слушает то, что должна слушать 18-летняя девочка, которая пока еще не завершила свой пубертат. Первый музон, который я ей поставила, был Джордж Дюк… В общем, с ней без вариантов, там со вкусом все в порядке. Хотя муж постарался мне все испоганить своим AC/DC, но ничего – чуть позже будет мой выход.

- С вашим-то характером, уверен, ее получится склонить на свою сторону.

Я не собираюсь ничего склонять – там уже все заложено (смеется). Джаз – это мина замедленного действия.

- Чем себя должен окружить человек, чтобы быть счастливым?

Понимаете, какая история… Счастье – это пиковая ситуация удовлетворенного человека. И он не может быть в состоянии счастья все время, но может быть в состоянии удовлетворения. Я считаю, что такие компоненты как семья, здоровье, хобби, профессия, дружба – это обязательные пять компонентов. А дальше дополнительные настройки – у каждого свои.

Выбор лауреатов «Все цвета джаза 2024» проходит в несколько этапов на сайте премии https://award.radiojazzfm.ru/

С 9 сентября по 16 октября редакция Радио JAZZ собирала заявки на соискание. Отобрать финалистов помогут слушатели радиостанции в открытом голосовании, которое продлится с 21 октября по 7 ноября. Право определить тройки финалистов в этом году передано звёздному экспертному жюри, которое сделает свой выбор с 8 по 15 ноября.

С 18 по 24 ноября в эфире Радио Jazz будут объявлены победители в семи номинациях: «Восходящая звезда», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года», «Мероприятие года», «За вклад в развитие джазовой культуры в России».

Справка: Радио Jazz входит в структуру «Мультимедиа Холдинга», который включает в себя еще две FM-радиостанции: «НАШЕ Радио» и Rock FM, интернет-радиостанцию Ultra, информационное агентство «Национальная Служба Новостей», студию звукозаписи Vintage Records, единственный в России завод виниловых пластинок «Ультра Продакшн», рекламное агентство «Джем», концертное агентство, а также крупнейший в России музыкальный фестиваль «НАШЕСТВИЕ».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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