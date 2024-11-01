Все цвета джаза Теоны Контридзе: о принципах в работе и жертвенном пути музыкантов

Когда мы только начали с моей потрясающей группой ивент-движение, к нам очень настойчиво подходили разные люди и просили, чтобы мы спели «А нам все равно». Но я не выполняю заказы. Потому что знаю, что это непаханное поле: разрешишь одно, потом захотят «Владимирский Централ», за ним «Ай ручеёчек-ручеёк». И где ты окажешься – непонятно. Однажды я предложила ребятам сделать свою версию «А нам всё равно», но сделать так аритмично, чтобы никто никогда не смог подпеть. С акцентом на третью долю – музыканты поймут, о чем я говорю. Люди хотели топать, хлопать, подпевать, но у них не получалось. А звучало очень классно!