Все цвета джаза Теоны Контридзе: о принципах в работе и жертвенном пути музыкантов
Певица, ведущая и продюсер Теона Контридзе вступила в команду жюри музыкальной премии «Все цвета джаза», организатором которой является Радио Jazz. Церемония награждения пройдет 26 ноября, в зале Omega Rooftop. В эксклюзивном интервью радиостанции Теона рассказала о своих принципах в работе, посетовала на тернистый путь джазового исполнителя в России и объяснила, почему не получает удовольствия от работы в кино.
Я никогда и не понимала, что джаз – это мое (смеется). Я не джазовая певица, и никогда себя таковой не считала. Джаз – лишь элемент в моем шоу. Это жизнь, импровизация, наука. Я люблю этот стиль. Абсолютно моя музыка, но я не делаю джаз.
Знаете, я скорее укомплектовала эти два слова для того, чтобы создать некую взаимоисключающую атмосферу в самом названии. Чтобы люди понимали, что имеют дело с разрушением формы, а не ее созиданием. И на их глазах будет происходить некая мистификация: все шаблоны будут рассыпаться.
Обожаю смотреть кино, но не люблю в нем сниматься. Я играла в четырех фильмах – процесс не доставил никакого удовольствия. Потому что привыкла к той деятельности, которая подразумевает после проделанного труда аплодисменты. А у кино этого нет. Вот такая я! (смеется)
Для грузин джаз – органическая среда. Фольклор сравнительно с академической музыкой всегда звучит достаточно просто. Грузины же в музыкальном смысле очень сложносочиненные. У моего народа существует внутренний запрос на сложность, а не упрощение: для грузин чем сложнее, тем лучше.
Путь джазового исполнителя в нашей стране не подразумевает звездность. Скорее, это миссионерская позиция… Я бы сказала миссионерско-монашеская. Джазовый музыкант в нашей стране во избежание иллюзий изначально должен понимать, что он должен этим заниматься, потому что не может этим не заниматься. И должен быть уже счастлив, иначе сорвется – это очень жертвенный путь. Особенно в России. Мне очень бы хотелось, чтобы джазовые музыканты интересовались публикой. Потому что публика ровно так же не интересуется артистом, если он не интересуется ей.
Элемент интертеймента, элемент шоу, самопрезентации. Раз уж ты вышел на сцену, значит, ты уже понимаешь, что тебя интересуют люди, и ты должен сделать все, чтобы их заинтересовать.
Когда мы только начали с моей потрясающей группой ивент-движение, к нам очень настойчиво подходили разные люди и просили, чтобы мы спели «А нам все равно». Но я не выполняю заказы. Потому что знаю, что это непаханное поле: разрешишь одно, потом захотят «Владимирский Централ», за ним «Ай ручеёчек-ручеёк». И где ты окажешься – непонятно. Однажды я предложила ребятам сделать свою версию «А нам всё равно», но сделать так аритмично, чтобы никто никогда не смог подпеть. С акцентом на третью долю – музыканты поймут, о чем я говорю. Люди хотели топать, хлопать, подпевать, но у них не получалось. А звучало очень классно!
Однажды нам предложили на выступлении в «Барвиха Luxury Village» сто тысяч евро за лезгинку – мы не исполнили. Правда, я похудела на пять килограмм за секунду, но все равно отказались это делать.
Мое «нет», наверное, иррационально. Этот панический страх потерять себя, а вместе с собой потерять совесть, честь и даже внешность все время дышит в спину. Поэтому и отказываюсь от подобных предложений.
Сын держит в строжайшем секрете – не имею представления, что он слушает. У дочки широкой размах, она идет по правильному пути. Буквально позавчера вместе слушали песни Френка Оушена. Сегодня она на соуле, на рэпе – в общем, слушает то, что должна слушать 18-летняя девочка, которая пока еще не завершила свой пубертат. Первый музон, который я ей поставила, был Джордж Дюк… В общем, с ней без вариантов, там со вкусом все в порядке. Хотя муж постарался мне все испоганить своим AC/DC, но ничего – чуть позже будет мой выход.
Я не собираюсь ничего склонять – там уже все заложено (смеется). Джаз – это мина замедленного действия.
Понимаете, какая история… Счастье – это пиковая ситуация удовлетворенного человека. И он не может быть в состоянии счастья все время, но может быть в состоянии удовлетворения. Я считаю, что такие компоненты как семья, здоровье, хобби, профессия, дружба – это обязательные пять компонентов. А дальше дополнительные настройки – у каждого свои.
Выбор лауреатов «Все цвета джаза 2024» проходит в несколько этапов на сайте премии https://award.radiojazzfm.ru/
С 9 сентября по 16 октября редакция Радио JAZZ собирала заявки на соискание. Отобрать финалистов помогут слушатели радиостанции в открытом голосовании, которое продлится с 21 октября по 7 ноября. Право определить тройки финалистов в этом году передано звёздному экспертному жюри, которое сделает свой выбор с 8 по 15 ноября.
С 18 по 24 ноября в эфире Радио Jazz будут объявлены победители в семи номинациях: «Восходящая звезда», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года», «Мероприятие года», «За вклад в развитие джазовой культуры в России».
Справка: Радио Jazz входит в структуру «Мультимедиа Холдинга», который включает в себя еще две FM-радиостанции: «НАШЕ Радио» и Rock FM, интернет-радиостанцию Ultra, информационное агентство «Национальная Служба Новостей», студию звукозаписи Vintage Records, единственный в России завод виниловых пластинок «Ультра Продакшн», рекламное агентство «Джем», концертное агентство, а также крупнейший в России музыкальный фестиваль «НАШЕСТВИЕ».
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