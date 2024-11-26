Современный взгляд на картины Леонардо да Винчи в проекте «Искусство материнства»

«У меня трое замечательных детей. Я благодарна за каждый момент, проведенный рядом с моими детьми. Они – мое сокровище, моя жизнь, моя радость. И я готова делать все возможное, чтобы они были счастливы. Благодаря им я узнала, что настоящее счастье – в маленьких радостях каждого дня, в любви и взаимопонимании. Моя любовь к ним безгранична, и я горжусь ими всем сердцем!» – говорит участник проекта «Искусство материнства» многодетная мама Мария Осинная.