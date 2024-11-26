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Современный взгляд на картины Леонардо да Винчи в проекте «Искусство материнства»

Многодетные мамы предстали в образах, вдохновленных полотнами великих художников.  Трансляцию уникального проекта «Искусство материнства» ко Дню Матери на цифровых уличных экранах 23 и 24 ноября запустил медиахолдинг МАЕР совместно с Комплексом социального развития Москвы.

Свыше 1,6 миллионов человек увидели, как современные женщины интерпретируют классические художественные образы, созданные такими великими художниками, как Леонардо да Винчи, Адольф Вильям Бугро, Алексей Венецианов, Никифор Крылов и других, отражая красоту и сложность материнства.

Новый взгляд на картину «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, 1490-1491 годы

Катерина Антонова – мама семерых детей, неоднократно становилась волонтером года, победитель в номинации «Многодетная мама года» и «Супер мама года 2023», а в рамках Международной премии «Женщина года» в Санкт-Петербурге лауреат в номинации «Блогер года 2024». Катерина – основательница и капитан баскетбольной команды многодетных мам города Москвы «МамБас», победительница «Гонки Героев».

Новый взгляд на картину «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, 1490-1491 годы

«В том году пробежала на Московском марафоне дистанцию в 10 км. В этом году после рождения малыша (ему исполнилось 2 месяца) – я пробежала второй раз 10 км с таким же результатом. Несмотря на то, что я работаю в ГУП “Мосгортранс” бухгалтером центрального аппарата, как истинная женщина, предпочитаю двигаться, постепенно расширяя свои возможности. В этом году удостоена звания “Гранд Королева красоты Вселенная”, который проходил в Санкт-Петербурге», – рассказала участник проекта «Искусство материнства» Катерина Антонова.

Новый взгляд на картину «Петроградская мадонна» Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, 1918 год

«У меня трое замечательных детей. Я благодарна за каждый момент, проведенный рядом с моими детьми. Они – мое сокровище, моя жизнь, моя радость. И я готова делать все возможное, чтобы они были счастливы. Благодаря им я узнала, что настоящее счастье – в маленьких радостях каждого дня, в любви и взаимопонимании. Моя любовь к ним безгранична, и я горжусь ими всем сердцем!» – говорит участник проекта «Искусство материнства» многодетная мама Мария Осинная.

Новый взгляд на картину «Петроградская мадонна» Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, 1918 год.

«Кампания “Голос мамы” подчеркивает важность голоса матери как символа любви и заботы. Мы включили посылы о безопасности за рулём, чтобы сделать проект еще значимее. Участие Нонны Гришаевой и многодетных мам усиливает доверие к инициативе и помогает привлечь внимание к проблемам детей, нуждающихся в поддержке», – рассказала PR-директор emg Екатерина Гарина.

«До того, как нам предложили поучаствовать в этом прекрасном проекте, мы, вероятно, как и многие, не задумывались о том, какое количество детей лишены возможности общаться со своими мамами. Медиафасады MAEР – отличный инструмент для того, чтобы донести важную информацию как можно большему числу людей. Мы со своей стороны рады принять участие и оценить в качестве измерителя размер той аудитории, до которой удалось донести простые, но важные сообщение: "Берегите себя" и “Позвоните маме”», – комментирует Radar.

24 ноября – непосредственно в День матери прошел второй этап всероссийского флешмоба #РисунокМаме. Рисунки отправляли через сайт рисунок-маме.рф, специальный телеграм-бот, лучшие показывали на медиафасадах МАЕР. За два дня на медиафасадах их увидели свыше 1,6 миллиона раз.

Все фотографии с проекта «Портрет мамы», которые демонстрировались  с 20 по 25 ноября на цифровых экранах по всей России, выложены на странице Вконтакте медиахолдинг МАЕР. Напомним, фотографию мамы мог прислать любой желающий, в топ самых активных городов вошли жители Москвы, Екатеринбурга и Самары.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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