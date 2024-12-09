Владимир Путин наградил волонтера года – Марию Карпенко из Курской области
Президент России Владимир Путин в Международный день добровольцев вручил награду «Волонтер года». Статуэтку из рук главы государства получила глава движения «Вторая жиZнь» Мария Карпенко из города Курчатов Курской области. Она организовала гуманитарную миссию в новые регионы и помогала эвакуировать людей из Суджанского района. Всего на участие в премии было подано почти 50 тысяч заявок из всех регионов России и 142 стран, в народном голосовании приняли участие более 800 тысяч россиян.
«Важно, что оказывается реальная помощь, но важна и содержательная сторона этого дела. Важна сама помощь. Она подчеркивает, что все мы – одна большая, мощная, сплоченная семья. И в этом залог всех наших успехов, в том числе и на фронте», – заявил Владимир Путин.
Церемония вручения премии #МыВместе (0+) в московском выставочном зале «Манеж» состоялась в рамках одноименного форума. Он проходит с 5 по 7 декабря. Из более чем 40 стран мира в столицу приехало свыше 20 тысяч волонтеров и активистов.
Медиахолдинг МАЕР с самых первых дней выступает в качестве информационного партнера премии. За три года было проведено более 20 информационных кампаний. Каждая из них охватывала миллионы россиян по всей стране – от Владивостока до Санкт-Петербурга. Всего благодаря новому уличному медиа о движении #МЫВМЕСТЕ узнали более 22 миллионов человек.
«В этом году мы традиционно поддержали отборочный этап, чтобы как можно больше людей узнали о конкурсе. И всего за две недели обеспечили охват 9 миллионов россиян в крупнейших городах страны. Свою задачу мы видим в том, чтобы об этом проекте узнали все. Поэтому мы постоянно увеличиваем количество городов, где рассказываем о премии #МЫВМЕСТЕ. В этом году ролики впервые увидели Нижний Новгород, Оренбург, Кемерово, Владивосток, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань. Мы рассказываем на наших цифровых экранах как о самой премии, так и о победителях. О тех людях, кто, делая добрые дела, меняет страну. За всё время мы показали более 50 героев – участников этого движения», – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Среди добровольцев, о которых жители России узнали с медиафасадов, Ксения Левачева. Еще в 2016 году она стала помогать детскому приюту: вместе с командой волонтеров регулярно приезжала в челябинский детский дом, где проводила разнообразные мастер-классы и игры для детей разных возрастов.
«Я даже не заметила, как стала добровольцем. После работы с детским домом мы отправились в муниципальные образования Челябинской области, где в течение недели помогали убирать снег пожилым людям. Днем я проводила мастер-классы для детей в школах, а вечерами показывала спектакли в местных домах культуры», – рассказала Ксения Левачева.
В рамках форума проходит традиционная акция «Ёлка желаний». Любой – от президента до простого посетителя – может снять с нее шар и исполнить чью-то мечту.
«Очень круто, что Добро.рф создало этот проект. «Ёлка желаний» – это самый крутой в мире проект, который исполняет желания детей и не только. Мы просто снимаем с ёлки шар и видим: «Диана из Калининграда, 10 лет. Мечтает о велосипеде». Дорогая Диана! Мы поздравляем тебя с наступающим Новым годом! Наш медиахолдинг подготовит тебе подарок, и ты получишь велосипед! Будь счастлива! Катайся, и получай удовольствие от жизни!», – сказал Константин Майор.
В этом году медиахолдинг МАЕР исполнит сразу четыре желания. Даниил из Йошкар-Олы получит конструктор, Таисия из Костромы – румбокс, а Данила из Балакова получит кимоно.