Владимир Путин наградил волонтера года – Марию Карпенко из Курской области

«В этом году мы традиционно поддержали отборочный этап, чтобы как можно больше людей узнали о конкурсе. И всего за две недели обеспечили охват 9 миллионов россиян в крупнейших городах страны. Свою задачу мы видим в том, чтобы об этом проекте узнали все. Поэтому мы постоянно увеличиваем количество городов, где рассказываем о премии #МЫВМЕСТЕ. В этом году ролики впервые увидели Нижний Новгород, Оренбург, Кемерово, Владивосток, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань. Мы рассказываем на наших цифровых экранах как о самой премии, так и о победителях. О тех людях, кто, делая добрые дела, меняет страну. За всё время мы показали более 50 героев – участников этого движения», – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.