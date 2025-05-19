Нейросеть определила лидеров ИИ-индустрии России

«Искусственный интеллект перестал быть технологией будущего – он уже здесь, и его влияние на бизнес, экономику и общество невозможно переоценить. Премия AI Awards – это важный шаг к формированию новой цифровой реальности, где технологии работают на благо людей. Мы уверены, что развитие ИИ в России — это путь к технологическому суверенитету, и будем продолжать поддерживать инновационные проекты на наших цифровых экранах, которые делают нашу страну лидером в этой сфере. А если заглянуть лет на десять вперед — я уверен, мы все будем жить в иммерсивном мире. Мире, где реклама будет окружать нас повсюду, но мы ее даже не будем ощущать», – отметил Константин Майор.