Нейросеть определила лидеров ИИ-индустрии России
Торжественная церемония награждения премии AI Awards 2025 (18+), где победителей выбирала нейросеть, состоялась 15 мая. Мероприятие объединило ведущих экспертов в области искусственного интеллекта, представителей бизнеса, науки и государства в Центре событий РБК. Медиахолдинг МАЕР выступил генеральным партнером премии.
«Мне кажется, у нас в ИИ очень много хороших примеров, кейсов пилотных, очень неплохие технологии. Если мы говорим про государство, то на текущий момент можно выделить три задачи, которые мы перед собой ставим. Первое — это формировать некоторые заделы на будущее, поэтому всё равно надо развивать научную составляющую. Второе — обеспечить массовое внедрение тех технологий, которые уже есть, которые уже доказали свою эффективность. Третье — готовить кадры, потому что понятно, что конкуренция будет возрастать», – рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
AI Awards, организованная билайн Big Data & AI, уже второй год подряд становится ключевой площадкой для демонстрации достижений в сфере искусственного интеллекта. В этом году премия вышла за рамки традиционного награждения, превратившись в масштабное событие, где обсуждались тренды, вызовы и перспективы развития ИИ в России.
«Первое и самое очевидное направление для ИИ в телекоме — это борьба с кибермошенничеством. Мы фильтруем номера, создаем базы мошенников, блокируем дозвоны. Следующий уровень применения ИИ — это уже анализ самого разговора. Если не удалось предотвратить звонок, то можно вмешаться в процессе. Мы обучаем языковые модели, которые смогут выявлять мошеннические паттерны в реальном времени и либо прерывать разговор, либо прямо во время диалога предупреждать человека. Следующий этап — это передача информации о потенциальной жертве в банк. И это история про межотраслевое взаимодействие — банки, операторы, цифровые платформы — чтобы в моменте вмешаться и не допустить ущерба», – отметил генеральный директор билайна Сергей Анохин.
Нейросеть определила лидеров в 10 номинациях. Так, в сфере образования победителем стала Высшая школа экономики, в банковском секторе – ПАО «Сбербанк», в промышленности – Росатом, а за личный вклад в развитие ИИ был награждён Иван Оселедец, генеральный директор AIRI.
Константин Майор, основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР, вручил награду победителю в номинации «ИИ в промышленности». Ее получил Андрей Королев, заместитель директора по информационным и цифровым технологиям Госкорпорации «Росатом».
«Сегодня все выступающие обсуждали рекомендательную роль искусственного интеллекта как помощника. Однако стоит признать, что ИИ уже принимает решения, и мы это наблюдаем здесь, на премии, поскольку нейросетевое жюри определяет, какие компании станут победителями в своих номинациях. Что касается атомной отрасли — здесь главный вопрос в балансе. Нужно найти эту тонкую грань между эффективностью внедрения ИИ и соблюдением требований безопасности. Этот баланс станет основным ориентиром при внедрении новой технологии в нашу отрасль в ближайшем будущем», — рассказал Андрей Королев.
Медиахолдинг МАЕР выступил генеральным партнером премии. Всего за две недели 2,5 миллиона москвичей увидели информацию о AI Awards.
«Искусственный интеллект перестал быть технологией будущего – он уже здесь, и его влияние на бизнес, экономику и общество невозможно переоценить. Премия AI Awards – это важный шаг к формированию новой цифровой реальности, где технологии работают на благо людей. Мы уверены, что развитие ИИ в России — это путь к технологическому суверенитету, и будем продолжать поддерживать инновационные проекты на наших цифровых экранах, которые делают нашу страну лидером в этой сфере. А если заглянуть лет на десять вперед — я уверен, мы все будем жить в иммерсивном мире. Мире, где реклама будет окружать нас повсюду, но мы ее даже не будем ощущать», – отметил Константин Майор.
Премия AI Awards объединила ведущих игроков рынка, которые рассказывают о результатах реализации проектов в области ИИ.
«В этом году рейтинг формировался на основе анализа 1,6 млн публикаций из СМИ и открытых источников на тему искусственного интеллекта. Сбором и первичной обработкой данных занималась компания-разработчик одноименной системы мониторинга и анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics. В этом году в рейтинге учитывались данные по 85 регионам, 42 персоналиям, 69 федеральным органам исполнительной власти и 1045 организациям, 531 из которых попала в рейтинг. Мы продолжим развивать и расширять масштабы премии, чтобы как можно больше передовых проектов и компаний, развивающих технологии в разных отраслях были замечены», – рассказал директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна Константин Романов.
Премия AI Awards уже стала ежегодной точкой притяжения для ИИ-сообщества, а её победители – ориентиром для тех, кто только начинает путь в мире высоких технологий.