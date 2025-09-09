Российский разработчик Directum выпустил систему, которая поможет бизнесу достигать стратегических целей

Артем Пермяков директор по развитию компании Directum

«80% компаний не имеют стратегии или имеют ее, но регулярно не добиваются более 60% ожидаемых результатов из-за сложностей управления. Главный эффект Directum Targets – прозрачность целеполагания. С помощью системы можно быстро превратить стратегию из документа или презентации в реальные цели и задачи подразделений. При этом остается возможность оперативно корректировать курс, т.к. информация о текущем состоянии дел поступает в реальном времени».