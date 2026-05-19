От «информационного шума» к смыслам: РСПП представил стратегию продвижения духовно-нравственных ценностей
Лучшие практики продвижения духовно-нравственных ценностей в рекламе назвали в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Заседание Комиссии по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере и рекламе состоялось 18 мая в РСПП. Представители власти и бизнеса обсудили ключевые тренды социальных коммуникаций, а также меры, направленные на сохранение историко-культурного наследия России и традиционных духовных ценностей.
Заседание открыл президент РСПП Александр Шохин. Он отметил, что коммуникации, лишенные нравственного стержня, превращаются в информационный шум: «Безусловно, очень важно наполнять нашу работу по налаживанию коммуникации и с бизнесом, и с гражданским обществом таким позитивным смыслом».
Генеральный директор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский в своем выступлении привел данные апрельского исследования компании «Медиаскоп», посвященного тому, как используются образы людей в рекламе.
«Один из ключевых выводов в нем: образ семьи – один из самых распространенных в рекламе. Если брать рекламные ролики, в которых в принципе фигурируют люди, то это 27% от общего числа. Но есть и неожиданные интересные нюансы. Так, если в ролике появляется ребенок, с большой вероятностью – 56% от общего числа – он окажется единственным ребенком. Два ребенка показаны в 24% случаев, три – в 10%, четверо и больше детей – тоже 10%», – рассказал Гореславский.
В 2025 году выросли показатели роликов только с одним ребенком, но также выросли показатели роликов, в которых было не менее трех детей. «Большое число детей выросло с 9% в 2023 году до 20% в 2026 году. Можно по-разному интерпретировать эти цифры, но в целом нельзя не отметить положительную динамику. И сегодня мы обсудим, как ее поддержать и, возможно, усилить», – добавил гендиректор АНО «ИРИ».
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким представила методические рекомендации по созданию контента, который направлен на сохранение и укрепление традиционной российской духовно-нравственной ценности – крепкой семьи.
«Если говорить о такой конечной задаче, то она заключается в следующем. Нам нужен медиаконтент, в котором семья присутствует не как абстрактная правильная тема “для галочки” и не как объект механического морализаторства, а как живая и культурно значимая реальность, которая должна быть адекватно изображена. Такой контент должен быть современным по форме, убедительным по драматургии и точным по смыслу. Очень важно, чтобы он выдерживал проверку и как произведение, и как публичное высказывание, и как элемент медиасреды, в которой он публикуется. Ну и, самое важное, он должен укреплять уважение к семье не за счет декларации, а за счет правды человеческих отношений», – подчеркнула Марина Ким.
Единство народов России, гуманизм, преданность Родине, крепкая семья и любовь к детям – это определяющие для всех нас ценности. «Реклама с традиционно-ценностным содержанием с 1 февраля этого года получает преимущества при размещении на наших коммуникационных площадках – дополнительно 10% эфирного времени», – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор. Он напомнил, что Стандарт рекламы был разработан по поручению Президента РФ совместно с РСПП еще в прошлом году, практика получила позитивный отклик у рекламодателей.
«Будущее за теми, кто умеет сочетать инновации с искренностью, а технологии – с человечностью. Главный тренд социальных коммуникаций сегодня – социальная значимость и сопричастность происходящему. Аудитория выбирает бренды, которые транслируют близкие им ценности, участвуют в социальных инициативах. Искусственный интеллект ускоряет создание контента и открывает новые креативные возможности, но именно аутентичность, честность и живое общение становятся главной валютой доверия», – подчеркнул Константин Майор.
Заседание комиссии завершила первый вице-президент АКАР Елена Решетова, которая представила трендбук по социальной коммуникации и поблагодарила Минцифры России за поддержку в разработке и продвижении этого документа: «Мы совместно с министерством создали план продвижения лучших практик, которые будут до конца года и на деловых мероприятиях, и на площадке Общественной палаты, и на площадке деловой четверки».