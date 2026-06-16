Коллекция «Прованс» дарит путешествие в самую известную французскую провинцию
Kerama Marazzi – компания, специализирующаяся на выпуске облицовочных покрытий для интерьеров и экстерьеров, по традиции знакомит с весенней новинкой, представленной в виде масштабной линейки плитки, керамогранита, мозаики и вспомогательных элементов. В этот раз главным лейтмотивом коллекции стала потрясающая энергия и красота Прованса, вдохновившая на создание моделей разного формата, с гладкой и рельефной поверхностью, моноколор и с рисунком, выдержанных в нейтральной и более насыщенной палитре.
Новинка от Керама Марацци словно вступает в диалог с пространствами, где высоко ценится гармония вкуса и максимальный комфорт, а окружающая обстановка излучает спокойствие и стремление наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. Три раздела линейки содержат полный набор инструментов, формирующих целостный дизайн, обращенный к эстетике французской провинции, с ее ослепительно голубым небом, свежестью морского бриза, ароматами цветов и трав, чистейшим воздухом.
Все это российский производитель постарался передать через спектр оттенков и рисунков плитки, структурированные поверхности и различные спецэффекты. Коллекция Прованс включает в себя набор инструментов, позволяющих реализовать оригинальные творческие задумки, чтобы приподнять дизайн на перспективно новый уровень. Отдельно стоит отметить изготовленные по самым последним технологиям имитации натуральных материалов. Например, серия ПРО ТРАВЕРТИН предлагает использовать в отделке текстуру известкового туфа, выделяющегося своим пористым строением. На выбор предлагается настенная плитка, универсальный керамогранит, модели для обустройства пола в общественных местах, ступени и подступенки для лестниц, плинтусы и мозаика. Объединенные общей концепцией копии травертина – отличное решение для проектов разного масштаба, где ставка делается на однородность покрытий и приверженность незыблемым ценностям.
Другая серия, чествующая крупный порт на юге Франции на берегу Лионского залива, включает в себя сразу несколько имитаций мрамора и ценных горных пород. Помимо фоновой плитки МАРСЕЛЬ содержит структурированные аналоги, отвечающие за объем, декоры с геометрическим узором, а также мозаику, словно собранную из фигурных частиц благородного камня.
Наряду с крупными форматами в Провансе представлены миниатюрные изделия, не уступающие по декоративности и техническим характеристикам. Так, керамика ВАЛЛОРИС задумана как дань продукции, хранящей теплоту человеческих рук. Словно изготовленная кустарным способом плитка, привносит в окружающее пространство частицу ремесленного мастерства, которое высоко ценится на юге Франции. Другая новинка, ПИКАССО, также включающая в себя модели малого формата, чествует творчество самого «дорогого» в мире художника. Как основоположник кубизма он вдохновил на создание плитки, обладающей мощной графической составляющей. Абстрактные мотивы и тщательно подобранные оттенки привносят долю экспрессии, заряжая живой энергией выдающегося живописца, скульптора, графика и керамиста.
Среди керамогранита «под дерево» выделяется серия МОНПЕЛЬЕ, названная в честь одного из красивейших городов средиземноморского побережья. Представленная в имитации окрашенной в пастельные тона древесины плитка среднего формата, будто прошла испытание временем и хранит в себе очарование давно ушедших лет. Она как нельзя лучше передает дух размеренного образа жизни во французской провинции, где все находится в гармонии и идеальном балансе.
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