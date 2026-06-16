Коллекция «Прованс» дарит путешествие в самую известную французскую провинцию

Все это российский производитель постарался передать через спектр оттенков и рисунков плитки, структурированные поверхности и различные спецэффекты. Коллекция Прованс включает в себя набор инструментов, позволяющих реализовать оригинальные творческие задумки, чтобы приподнять дизайн на перспективно новый уровень. Отдельно стоит отметить изготовленные по самым последним технологиям имитации натуральных материалов. Например, серия ПРО ТРАВЕРТИН предлагает использовать в отделке текстуру известкового туфа, выделяющегося своим пористым строением. На выбор предлагается настенная плитка, универсальный керамогранит, модели для обустройства пола в общественных местах, ступени и подступенки для лестниц, плинтусы и мозаика. Объединенные общей концепцией копии травертина – отличное решение для проектов разного масштаба, где ставка делается на однородность покрытий и приверженность незыблемым ценностям.