«ВЭД-Мастер» стал спонсором клуба РПЛ. Как взрослеет рынок платежных агентов?

Связь между международными расчетами и профессиональным спортом закономерна. Футбольные клубы проводят оплату за трансферы, работают с иностранными футбольными агентами, поставщиками экипировки и организаторами тренировочных сборов, а также проводят другие финансовые операции с зарубежными контрагентами. Каждое такое сотрудничество требует финансового и документального сопровождения. По сути, футбольная индустрия давно встроена в международную экономику, просто эта сторона обычно остается за кадром.