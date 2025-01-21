Клиент PARI поставил 275 000 рублей на победу «Ливерпуля» над «Лиллем» в Лиге чемпионов

21 января в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» примет «Лилль». Встреча состоится на легендарном стадионе «Энфилд» и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компании PARI проанализировала шансы английского и французского топ-клубов и изучила ставки клиентов на сегодняшний матч.

В день игры букмекеры считают хозяев явными фаворитами. Сделать ставку на победу 19-кратного чемпиона Англии можно по коэффициенту 1.31, что соответствует примерно 75% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 6.00 (около 15%). Котировки на триумф «Лилля» составляют 9.50 (приблизительно 10%).

Клиенты PARI сделали выбор в пользу англичан. На победу «Ливерпуля» приходится около 99% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи.

Эксперты ждут от соперников результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, команды Арне Слота и Брюно Женезьо забьют как минимум три мяча на двоих. Это событие оценивается коэффициентом 1.48. Обратный вариант (не более двух мячей за игру) котируется за 2.65. Стоит отметить, что на отрезке из десяти последних матчей с участием «Ливерпуля» и «Лилля» во всех турнирах ставка на ТБ 2.5 по голам заходила семь и пять раз соответственно.

По оценкам аналитиков PARI, ни одной из команд не удастся удержать ворота на замке. Спрогнозировать обмен голами можно за 1.83. Если хотя бы один из соперников выдаст «сухой» матч, сыграет коэффициент 1.92. На отрезке из десяти последних матчей во всех турнирах «Ливерпуль» и «Лилль» обменивались голами со своими соперниками шесть и восемь раз соответственно.

Наиболее вероятным результатом игры считается победа хозяев 2:0 за 7.00. С наибольшей долей вероятности отличиться в сегодняшнем матче смогут нападающие хозяев Мохамед Салах, Дарвин Нуньес и Коди Гакпо. Ставки на точные удары в их исполнении принимаются за 1.65, 2.10 и 2.40 соответственно.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 275 000 рублей. Один из игроков поставил эту сумму на победу «Ливерпуля» по коэффициенту 1.31.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу обновленной Лиги чемпионов с 18 очками. Команда Слота — единственная, кому удалось стартовать в турнире с шести побед в шести матчах. «Лилль» набрал 13 очков и на данный момент входит в группу команд, идущих в зоне прямого выхода в плей-офф: на местах с третьего по восьмое. Обе команды с середины сентября потерпели всего по одному поражению во всех турнирах. «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, тогда как «Лилль» идет третьим во французской Лиге 1.

По оценкам аналитиков PARI, «Ливерпуль» считается главным фаворитом Лиги чемпионов в сезоне 2024/25. Коэффициент на седьмую победу мерсисайдцев в турнире составляет 5.00. Следом идут «Барселона» и «Арсенал» (по 6.50). «Лилль» никогда не выигрывал ЛЧ. Вероятность сенсации в виде триумфа «догов» котируется за 120.00. Поставить на то, что «Лилль» удержит свое место в топ-8 и выйдет в плей-офф напрямую, можно за 2.95.