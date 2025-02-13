Клиенты PARI: «Рома» пройдет «Порту» в раунде плей-офф Лиги Европы

13 февраля в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы «Порту» примет «Рому». Встреча состоится на стадионе «Драгау» и начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI сопоставили шансы топ-соперников и изучили ставки клиентов на предстоящую игру.

В день игры букмекеры не считают фаворитом ни одну из команд, но отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на триумф «Порту» можно по коэффициенту 2.65, что соответствует примерно 37% вероятности. Победа «Ромы» идет в линии PARI за 2.85 (около 34%). Вероятность ничьей котируется за 3.35 (приблизительно 29%).

По оценкам аналитиков PARI, у «Ромы» чуть больше шансов на успех по итогам двухматчевого противостояния. Ставки на проход итальянцев в 1/8 финала Лиги Европы принимаются за 1.60 (около 59%). Шансы «Порту» пробиться в число 16 сильнейших оцениваются коэффициентом 2.35 (примерно 41%).

Клиенты PARI видят фаворитами этой пары итальянцев. В общем объеме ставок на исход противостояния зафиксировано соотношение 97% на 3% в пользу «Ромы». Однако во всем объеме пари на исход сегодняшней встречи на триумф «Порту» приходится 53%, еще 36% сделано на победу «Ромы», а 11% — на ничью.

Эксперты не ждут от соперников результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, в основное время матча команды Мартина Ансельми и Клаудио Раньери забьют на двоих максимум два мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.77. Вероятность противоположного исхода (три мяча и более) котируется за 2.08.



С высокой долей вероятности ни одной из команд удастся сыграть в этом матче «на ноль». Если оба соперника поразят ворота друг друга, сыграет коэффициент 1.80. Котировки на противоположный вариант составляют 1.95.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается определить точный счет игры. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 6.50. Клиентам PARI также доступны ставки на индивидуальные достижения игроков в этом матче. С наибольшей долей вероятности отличиться в сегодняшней игре смогут форварды команд Саму Агехова и Артем Довбик. Ставки на гол каждого из них принимаются за 3.00.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из шести событий, включив в него ставку на выход «Ромы» в 1/8 финала за 1.77. Общий коэффициент ставки — 5.25. В случае успеха чистый выигрыш игрока по этому пари составит 425 000 рублей.

«Рома» входит в топ-10 основных претендентов на победу в Лиге Европы. Спрогнозировать триумф команды Раньери в этом турнире можно по коэффициенту 20.00, котировки на выход итальянцев в финал составляют 10.00. Аналогичные ставки на «Порту» принимаются за 25.00 и 15.00 соответственно.

Перед сегодняшней игрой «Порту» занимает третье место в чемпионате Португалии, набрав в 21 матче 43 очков. В раунд плей-офф Лиги Европы «драконы» вышли с 18 места на общем этапе. «Рома» идет девятой в Серии А, набрав в 24 матчах 34 очка. Общий этап Лиги Европы «волки» завершили на 15 месте. На основной стадии еврокубков команды встречались лишь в 2019 году: «Порту» прошел «Рому» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2, 3:1).