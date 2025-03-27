Что известно о продаже холдинга «Солнечные продукты»

Чтобы этого избежать, они стали оспаривать включение «Русагро» в реестр кредиторов. Их позицию в начале 2020 г. поддержал 12-й Арбитражный апелляционный суд: его решением агрохолдинг был исключен из реестра кредиторов. Суд признал «Русагро» аффилированным кредитором «Солнечных продуктов» и то, что его действия направлены на контролируемое банкротство в ущерб другим кредиторам. Однако следующая инстанция летом это решение отменила. Суд указал, что закон о банкротстве не запрещает мажоритарному кредитору, который при этом еще и является собственником, подавать заявления о банкротстве при наличии оснований для этого. При этом апелляция не установила, что «Русагро» собиралось причинить вред независимым кредиторам. Кроме того, аффилированность кредитора не является самостоятельным основанием для отказа во включении в реестр требований, писал суд. В октябре 2020 г. Верховный суд признал законной схему банкротства «Солнечных продуктов» и не стал исключать «Русагро» из реестра кредиторов.