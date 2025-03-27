Что известно о продаже холдинга «Солнечные продукты»Сделка легла в основу дела основателя ГК «Русагро» Вадима Мошковича
ГК «Русагро» – один из крупнейших российских агрохолдингов (в 2019 г. выручка составляла 138,2 млрд руб.). Его контролирует семья Вадима Мошковича. В октябре 2018 г. материнская структура «Русагро», кипрская Ros Agro, сообщила о приобретении контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Limited, владевшего холдингом «Солнечные продукты». На тот момент он входил в ГК «Букет» Владислава Бурова (проекты в аграрном секторе, пищевой промышленности, машиностроении, банковском и девелоперском бизнесе в РФ и за рубежом). Холдинг включал три масложировых комбината (Москва, Саратов, Новосибирск), которые производили 500 000 т готовой продукции в год, три маслоэкстракционных завода (Аткарск, Армавир, Балаково) общей мощностью 4 700 т маслосемян в сутки, элеваторы общей мощностью хранения зерновых 650 000 то а также сельскохозяйственные земли в Саратовской области.
На момент сделки холдинг «Солнечные продукты» находился в тройке лидеров масложирового рынка. Он занимал 2-е место в России по производству сырого подсолнечного масла, жиров и маргаринов для промышленности, 3-е – по фасованным маргаринам, 4-е – на рынке майонезов. Также холдинг входил в тoп-25 крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России. Выручка по данным Forbes в 2018 г. – 46,6 млрд руб.
В ноябре 2018 г. ГК «Русагро» сообщила, что покупает права требования по кредитам, которые выдал «Солнечным продуктам» Россельхозбанк. Сумма кредитов составляла 34,7 млрд руб. – на тот момент 80% внешней долговой нагрузки холдинга. В «Русагро» заявили об амбициозных планах – реализовать приобретенные права требования и выкупить часть активов группы «Солнечные продукты», чтобы создать крупнейшую масложировую компанию в России. По итогам 2019 г. «Русагро» увеличило производство масложировой продукции почти в 2,4 раза – до 1,8 млн т, в том числе за счет заводов и комбинатов «Солнечных продуктов», находящихся у «Русагро» в аренде. В сезоне 2018/19 агрохолдинг стал одним из крупнейших производителей сырого подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Именно масложировое направление в 2019 г. принесло «Русагро» наибольшую выручку – 62,4 млрд руб. Увеличение продаж связано в том числе с производством на мощностях «Солнечных продуктов».
В декабре 2019 г. «Русагро» инициировало банкротство компаний холдинга «Солнечные продукты». Причиной для признания их несостоятельными стала просрочка по процентам на 8 млн руб. Миноритарные кредиторы сочли, что просрочка была создана искусственно под влиянием «Русагро», чтобы досрочно потребовать возврат основного долга и начать контролируемое банкротство. Они опасались, что по итогам этой процедуры большую часть долга вернет «Русагро», а миноритарные кредиторы останутся ни с чем: доля группы Мошковича в требованиях кредиторов – свыше 90%, пропорционально будет распределяться и возврат долга.
Чтобы этого избежать, они стали оспаривать включение «Русагро» в реестр кредиторов. Их позицию в начале 2020 г. поддержал 12-й Арбитражный апелляционный суд: его решением агрохолдинг был исключен из реестра кредиторов. Суд признал «Русагро» аффилированным кредитором «Солнечных продуктов» и то, что его действия направлены на контролируемое банкротство в ущерб другим кредиторам. Однако следующая инстанция летом это решение отменила. Суд указал, что закон о банкротстве не запрещает мажоритарному кредитору, который при этом еще и является собственником, подавать заявления о банкротстве при наличии оснований для этого. При этом апелляция не установила, что «Русагро» собиралось причинить вред независимым кредиторам. Кроме того, аффилированность кредитора не является самостоятельным основанием для отказа во включении в реестр требований, писал суд. В октябре 2020 г. Верховный суд признал законной схему банкротства «Солнечных продуктов» и не стал исключать «Русагро» из реестра кредиторов.