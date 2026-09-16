Cookie-файлы: зачем нужны и как работают

С 1 июля 2025 г. при сборе данных граждан России по общему правилу нельзя использовать зарубежные базы для их записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения и извлечения. С 26 июля 2026 г. изменились правила трансграничной передачи персональных данных: при оценке юрисдикций теперь проверяются реальные меры по соблюдению принципов конфиденциальности и безопасности, а также возможности противодействия киберугрозам в конкретной стране.