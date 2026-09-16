Cookie-файлы: зачем нужны и как работают

Cookie-файлы: зачем нужны и как работаютТехнология помогает сохранять настройки и подбирать рекламу
- Что такое cookie-файлы
- Чем различаются cookie-файлы
- Являются ли cookie-файлы персональными данными
- Что такое cookie-согласие
- Как cookie-файлы связаны с рекламой
- Какая ответственность предусмотрена
- Как удалить cookie-файлы
Почти любой сайт при первом посещении предлагает принять его cookie-файлы, которые сохраняют товары в корзине, считают просмотры, запоминают интересы и помогают настраивать рекламу. Что именно интернет-ресурс знает о своем посетителе и кто получает эти данные – в справке «Ведомостей».
Что такое cookie-файлы
Cookie-файлы (с англ. – «печенье») – это небольшие фрагменты данных, которые сайт сохраняет в браузере. При следующем обращении он получает их обратно и «узнает» пользователя. Так работает, например, автоматическая авторизация, сохранение выбранного языка, содержимого корзины или пользовательских настроек.
Необычное название появилось еще в 1970-х. В операционных системах Unix термином magic cookie («волшебное печенье») обозначали небольшой пакет данных, который программа передавала другой программе и получала обратно без изменений. Со временем первая часть названия отпала.
Чем различаются cookie-файлы
Одни cookie-файлы живут до закрытия браузера, другие – месяцы или годы. Есть файлы первой стороны, которые устанавливает сам сайт, и сторонние – от сервисов аналитики, рекламных систем и партнеров. Во втором случае пользователь заходит на конкретный ресурс, но сведения о его действиях могут получать сторонние компании.
Cookie-файлы можно разделить на четыре условные группы. Технические поддерживают работу сайта (отвечают за сессию, безопасность, вход в аккаунт). Функциональные запоминают настройки. Аналитические показывают владельцу ресурса, откуда пришел пользователь, какие страницы открыл и сколько времени на них провел. Наконец, маркетинговые помогают оценивать рекламу и собирать аудиторию для таргетинга.
Являются ли cookie-файлы персональными данными
В России нет отдельного закона о cookie-файлах. Если с их помощью можно прямо или косвенно выделить пользователя, применяются требования федерального закона «О персональных данных». В отдельных случаях также работают законы «Об информации» и «О рекламе».
Но не любые cookie-файлы являются персональными данными. Закон связывает этот статус с возможностью отнести сведения к определенному человеку, поэтому важна вся совокупность. Например, уникальный идентификатор браузера вместе с IP-адресом, характеристиками устройства, геолокацией и историей действий уже позволяют выделить пользователя из общей аудитории.
Что такое cookie-согласие
Cookie-согласие – это одно из оснований для обработки персональных данных. По закону оно должно быть свободным, конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным. С 1 сентября 2025 г. согласие нужно оформлять отдельно от другой информации и документов, которые подтверждает пользователь.
Закон не требует, чтобы на каждом сайте обязательно появлялось окно «Мы используем cookie-файлы». Например, для критически важных cookie-файлов согласие не требуется: без них сайт просто не сможет поддерживать сессию. Однако если идентификаторы связаны с персональными данными, запускать их можно только после активного выбора пользователя.
С 1 июля 2025 г. при сборе данных граждан России по общему правилу нельзя использовать зарубежные базы для их записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения и извлечения. С 26 июля 2026 г. изменились правила трансграничной передачи персональных данных: при оценке юрисдикций теперь проверяются реальные меры по соблюдению принципов конфиденциальности и безопасности, а также возможности противодействия киберугрозам в конкретной стране.
Как cookie-файлы связаны с рекламой
Cookie-файлы помогают считать рекламные показы и переходы, ограничивать частоту объявления, строить сегменты аудитории и оценивать конверсию. При этом cookie-согласие не заменяет требований закона о рекламе. В предусмотренных случаях интернет-реклама должна маркироваться и учитываться через систему Роскомнадзора.
С 1 апреля 2025 г. для участников рынка действует обязательный сбор в размере 3% доходов от распространения интернет-рекламы, а с 1 сентября 2025 г. запрещено размещать ее на ряде заблокированных ресурсов.
Если cookie-файлы используются для персонализации ленты или подбора материалов, могут применяться требования закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: ресурс должен сообщать об использовании рекомендательных технологий и публиковать правила работы рекомендаций.
Какая ответственность предусмотрена
Специальных штрафов за нарушения при работе с cookie-файлами нет. Ответственность наступает при несоблюдении правил о персональных данных, локализации или рекламе. После ужесточения ответственности в 2025 г. базовые штрафы для компаний за неправомерную обработку исчисляются сотнями тысяч рублей, за нарушение локализации – миллионами, а за крупные утечки и повторные нарушения предусмотрены в том числе оборотные взыскания.
Как удалить cookie-файлы
Удалить cookie-файлы можно в настройках браузера – для всех сайтов или одного домена. Там же обычно блокируются сторонние файлы и настраивается автоматическая очистка. После удаления придется заново войти в аккаунты, часть настроек исчезнет.