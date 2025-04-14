Как отдыхаем на майские праздники

Если сотрудник хочет отдохнуть подольше, не теряя денег, он может обратиться за отпуском во второй половине апреля. Праздники на первой неделе мая присоединятся автоматически. Например, работник взял отпуска на две недели с 21 апреля и должен вернуться в строй 1 мая. Но на период с 1 по 4 мая выпадают всероссийские праздники. Значит, его первая рабочая смена придется на 5 мая. Такой сценарий сработает только в случае стандартной пятидневки и в особенности привлекателен в годы с теплой весной.