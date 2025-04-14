Как отдыхаем на майские праздники

Как отдыхаем на майские праздникиВ последний месяц весны россиян ожидают два четырехдневных выходных
В мае 2025 г. россияне будут работать 18 дней, а отдыхать 13, что на два дня больше, чем в 2024-м. Месяц начнется с четырехдневных каникул. Подробнее о выходных на майские праздники – в материале «Ведомостей».
Когда отдыхаем в мае
1 мая в России отмечается Праздник весны и труда, который в этом году выпадает на четверг. Это означает, что первые длинные выходные месяца продлятся с 1 по 4 мая. При этом 30 апреля считается предпраздничным рабочим днем: он сокращен на один час.
При стандартном пятидневном графике придется поработать три дня между праздниками, а точнее – 5, 6 и 7 мая. После чего ожидаются четырехдневные выходные в честь Дня Победы – с 8 по 11 мая.
Некоторые регионы могли объявить дополнительные выходные. Например, в Пензенской области еще один выходной запланирован на 29 апреля, в Ставрополье – 29 и 30 апреля. В 2025 г. на 29 апреля выпала Радоница – православный праздник, на который принято поминать родителей. Местные власти решили продлить отдых именно из-за этого совпадения.
Чаще всего информацию про дополнительные выходные дни публикуют на сайте регионального правительства или в местном производственном календаре – в расписании рабочих и праздничных дней на год. Его составляют на основе Трудового кодекса России, постановлений глав субъектов и правительства РФ. Если не нашли региональный, можно свериться с федеральным производственным календарем. В крайнем случае следует спросить своего руководителя или сотрудников отдела кадров.
Почему нас ждут длинные выходные
В мае 2025 г. при стандартном графике россияне будут работать всего на 5 дней больше, чем отдыхать: 13 дней. Выходные стали длительными из-за переноса праздников с зимы. Решением правительства России один выходной передвинули с субботы 4 января на 2 мая, второй – с воскресенья 23 февраля на 8 мая. Порой перед такими переносами парламентарии консультируются с работодателями и профсоюзами. Это помогает избежать конфликтов и споров, когда компании не готовы отпускать сотрудников на неожиданные выходные.
Вызвать работников в праздники можно только после издания специального приказа и с письменного согласия. Насильно пригласить на рабочее место можно, если сотрудники трудятся на предприятии непрерывного обслуживания, сами подписали разрешающие это трудовые договоры или случился форс-мажор – например, наводнение, пожар, землетрясение или забастовки.
Если сотрудники работают в праздники, они могут претендовать на оплату в двойном размере или отгул, замещающий потерянный выходной.
Как взять отпуск в майские праздники
Некоторые россияне предпочитают оформить отгулы на рабочие дни между праздниками – на этот раз они выпали на 5, 6 и 7 мая. Иногда вместо отгулов оформляют отпуск на весь период праздников. Сама процедура не отличается от обычной. Но отпуск в мае считается невыгодным. Из-за особенностей расчетов отпускные могут оказаться заметно меньше, чем привычный оклад за такой же период.
Если работник взял отпуск на весь период праздников, он не получит выплаты за дни государственных праздников, то есть – за 1 и 9 мая. Проще говоря, два из 14 дней работодатель не оплатит.
Если сотрудник хочет отдохнуть подольше, не теряя денег, он может обратиться за отпуском во второй половине апреля. Праздники на первой неделе мая присоединятся автоматически. Например, работник взял отпуска на две недели с 21 апреля и должен вернуться в строй 1 мая. Но на период с 1 по 4 мая выпадают всероссийские праздники. Значит, его первая рабочая смена придется на 5 мая. Такой сценарий сработает только в случае стандартной пятидневки и в особенности привлекателен в годы с теплой весной.